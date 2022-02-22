Даша Астафьева в соблазнительном платье устроила шалости на съемках шоу

В одном из выпусков шоу «Игры талантов» на канале «Украина» зрители увидят модель и певицу Дашу Астафьеву, которая на съемочной площадке проекта появилась в сексуальном наряде и устроила игривые шалости.

Фигуре Даши Астафьевой могут позавидовать многие девушки. Сама она не раз признавалась, что ее тело – это результат тяжелой работы над собой, так почему же его не показывать.

Для съемок в супершоу «Игры талантов» Даша выбрала трендовое драпированное платье цвета фуксия, которое выгодно подчеркивает все изгибы ее фигуры. К тому же она решила подшутить над одним из участников. Так, когда он прямо на сцене начал прикреплять к ее пятой точке прищепки, Даша не растерялась и прицепила одну и ему – возле интимной части тела.

Это такое шоу, которое щекочет нервы и создает напряжение. Но я азартный человек, потому в восторге от этого проекта и с большим удовольствием приняла участие. Да, иногда я ошибаюсь, к тому же здесь встречаются незнакомые мне слова, но в нашей стране очень не хватало такого масштабного шоу, – поделилась эмоциями Даша Астафьева.

Певица Даша Астафьева / пресс-служба канала Украина

А какие еще шалости продемонстрирует Даша в эфире нового шоу «Игры талантов» – узнаем уже скоро.

Напомним,