Марічка Падалко заговорила грузинською мовою на знак подяки Грузії за підтримку України

21 февраля 2022 20:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Марічка Падалко заговорила грузинською мовою на знак подяки Грузії за підтримку України
Телеведуча Марічка Падалко
пресс-служба канала 1+1

Ведуча ТСН Марічка Падалко під час ранкового ефіру новин на 1+1 заговорила грузинською мовою.

Читайте также5000 тюльпанів роздали на Майдані Незалажності задля єднання українців
Так Марічка Падалко вчинила, аби подякувати грузинському народові за підтримку України у нелегкі часи для нашої країни. Символічно, що це сталося у День рідної мови, яке відзначають в усьому світі 21 лютого.

Ми дуже цінуємо таку підтримку та дякуємо колегам з Грузії, - сказала у прямому ефірі новин Марічка Падалко українською, а потім фразу грузинською. – დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და დახმარებისთვის, საქართველო! (didi madloba mkhardach’eristvis da dakhmarebistvis, sakartvelo!) Щиро дякуємо за підтримку і допомогу, Грузія!

Колега Марічки Падалко з грузинського телебачення, ведуча каналу Mtavari Ніно Хубутія напередодні підтримала Україну в прямому ефірі. Вона звернулась до українського народу і промовила фразу українською мовою:

В цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам’ятаємо, що у нас є спільний ворог і це Росія. Тому ми як ніколи разом. І обов’язково переможемо.

Нагадаємо, що у серпні 2008 року Росія вторглася у Грузію і окупувала Абхазію та Південну Осетію.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Маричка Падалко Украина новости

Материалы по теме

Соня Плакидюк вспомнила форс-мажор в начале ее водительского опыта
Новости

Соня Плакидюк вспомнила форс-мажор в начале ее водительского опыта
5000 тюльпанів роздали на Майдані Незалажності задля єднання українців
Новости

5000 тюльпанів роздали на Майдані Незалажності задля єднання українців
Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов вступил в церковь Диего Марадоны
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов вступил в церковь Диего Марадоны
Дмитрий Дикусар рассказал, где состоится его следующая свадьба
Новости

Дмитрий Дикусар рассказал, где состоится его следующая свадьба

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK