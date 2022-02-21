Марічка Падалко заговорила грузинською мовою на знак подяки Грузії за підтримку України
21 февраля 2022 20:20
Телеведуча Марічка Падалко
пресс-служба канала 1+1
Ведуча ТСН Марічка Падалко під час ранкового ефіру новин на 1+1 заговорила грузинською мовою.
Ми дуже цінуємо таку підтримку та дякуємо колегам з Грузії, - сказала у прямому ефірі новин Марічка Падалко українською, а потім фразу грузинською. – დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და დახმარებისთვის, საქართველო! (didi madloba mkhardach’eristvis da dakhmarebistvis, sakartvelo!) Щиро дякуємо за підтримку і допомогу, Грузія!
Колега Марічки Падалко з грузинського телебачення, ведуча каналу Mtavari Ніно Хубутія напередодні підтримала Україну в прямому ефірі. Вона звернулась до українського народу і промовила фразу українською мовою:
В цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам’ятаємо, що у нас є спільний ворог і це Росія. Тому ми як ніколи разом. І обов’язково переможемо.
Нагадаємо, що у серпні 2008 року Росія вторглася у Грузію і окупувала Абхазію та Південну Осетію.