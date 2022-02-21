5000 тюльпанів роздали на Майдані Незалажності задля єднання українців

Соціальний Арт-проект «Люблю тебе, Україно!» має на меті об'єднати країну.

Відомий український фотограф Денис Копилов та його друзі започаткували флешмоб «Люблю тебе, Україно!». Вони роздали 5000 тюльпанів зі стрічками випадковим перехожим на Майдані Незалежності для підняття настрою, радості, єднання у суспільстві.

Соціальний Арт-проект «Люблю тебе, Україно!» / пресс-служба

Акцію було проведено після Дня Єднання України, що органічно продовжило процес єднання, з метою перетворити його на масштабний Challenge. Було створено хештег: #ЛюблюТебеУкраїно у FB, instagram, Tik Tok, який об'єднує подальші акції на підтримку України. У процесі акції проводилась фотозйомка масштабного проекту «Люблю тебе, Україно!».

Ініціатор проєкту: всесвітньо відомий фотограф Денис Копилов: «Як відомо, «Найтемніший час доби перед світанком»! Україна та всі ми разом проходимо зараз чергову екзистенційну кризу на шляху становлення громадянського суспільства, та й становлення кожного з нас… Хтось тікає з країни, хтось захищає її, комусь взагалі все по барабану))

Соціальний Арт-проект «Люблю тебе, Україно!» / пресс-служба

Ми всі - Україна, з умовно хорошими чи умовно поганими якостями… Давно настав час усім нам об'єднатися не лише в День Єдності України, а й у кожен новий День! Об'єднання має відбутися не лише за національним або мовним принципом, іншими принципами та політичними уподобаннями, переконаннями, але на більш глибокому екзистенційному рівні довіри, любові, поваги до себе та інших, до своєї країни, сім'ї, природи…

Упевнений, що так, як ми ставимося до людей, що оточують нас, тварин, природи, та й доріг, будинків, інфраструктури, так ми ставимося й до себе. Є думка, що найбільша МАГІЯ в ЖИТТІ - це ВДЯЧНІСТЬ: до себе, друзів, сім'ї, країни, обставин, ворогів, випробувань, адже так ми пізнаємо себе, свою суть…

Соціальний Арт-проект «Люблю тебе, Україно!» / пресс-служба

У мене ювілей, 50, і я не люблю святкувати ДР, тим більше ювілеї )))

Чого ж я хочу цього дня, запитав себе, і відповідь прийшла… Хочеться висловити любов до країни, в якій я виріс і змужнів, людям, які мене оточують, знайомим і не знайомим, землі з гарною природою, та й просто Життя!

Ви знаєте звідки беруться алмази? Вони утворюються в глибинах Землі при величезному тиску та температурі зі звичайного графіту. Україна зараз проходить неймовірно важкий період у своїй історії, перебуваючи в умовах утворення алмазів, при тиску з усіх боків, високому градусі напруги у суспільстві та світі. У цей період кристалізується громадянське суспільство, яке необхідно підтримати позитивними меседжами, на контрасті з негативними новинами, що заполонили медіа. Україна, це люди, і єднання цих людей - це абсолютна необхідність!»

Соціальний Арт-проект «Люблю тебе, Україно!» / пресс-служба

«Ми хочемо запропонувати українцям менше думати про погане. Менше думати про загрозу війни. Більше концентруватися на позитиві. Дарувати один одному радість, любов. Налаштовувати на позитив себе і своє оточення» - зазначив один з учасників акції Вадим Руденко. - Ми віримо в те, що наші думки мають величезну силу і якщо ми зможемо змінити настрій України на радість, любов, щастя, то це допоможе вплинути на всі зовнішні фактори. В Україні нарешті настане процвітання і мир».

Аби мати щасливу країну, варто мати любов до України в серці кожного її громадянина.

Долучитися до акції просто - варто з хештегом #ЛюблюТебеУкраїно зробити щось приємне для людей, що Вас оточують. Можна подарувати квіти, а можна і просто посмішку. Головне об’єднуватися і надихати один одного.

Соціальний Арт-проект «Люблю тебе, Україно!» / пресс-служба

Фотограф Денис Копилов - український фотограф і мандрівник. Відвідав 80 країн світу, об’їздив найекзотичніші та дикі місця планети, знімаючи природу, людей, тварин та птиць. Його фото потрапили до National Geografic, він провів 50 виставок у 10 країнах.

Проекти: «Між двома Полюсами», «Ковчег Чорнобиль», «Дух Яванава», «Україна: Подолання», «Діти у Війні». Рекордсмен України 2021 у категорії «Мистецтво» за найбільшу фото виставку України, проведену у Прип'яті, Проєкт «Ковчег Чорнобиль».