Чекаєте перелому у війні? Астролог назвав точну його дату

Коли закінчиться війна? На це питання шукають відповідь представники усіх професій, астрологи — не виключення.

Відомий астролог Влад Росс вважає, що у війні росії проти України є певні сакральні дати. За словами спеціаліста, переломний момент українці можуть чекати вже влітку, а точніше — 1 серпня.

Ситуація почне динамічно змінюватися на користь України. Ми почнемо відчувати, що перемога близька.

Росс додав, що він жодного разу з 25 лютого не сумнівався, що наша країна переможе. На його думку, володимир путін обрав дуже невдалий момент, щоб розпочинати конфлікт. Астролог заявив, що у росії немає жодних шансів виграти війну, а Україна може це зробити. Головне, щоб союзники допомогали зі зброєю.

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