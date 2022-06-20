Чекаєте перелому у війні? Астролог назвав точну його дату
Коли закінчиться війна? На це питання шукають відповідь представники усіх професій, астрологи — не виключення.
Ситуація почне динамічно змінюватися на користь України. Ми почнемо відчувати, що перемога близька.
Росс додав, що він жодного разу з 25 лютого не сумнівався, що наша країна переможе. На його думку, володимир путін обрав дуже невдалий момент, щоб розпочинати конфлікт. Астролог заявив, що у росії немає жодних шансів виграти війну, а Україна може це зробити. Головне, щоб союзники допомогали зі зброєю.
Нагадаємо,