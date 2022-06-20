Чекаєте перелому у війні? Астролог назвав точну його дату

20 июня 2022 17:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Чекаєте перелому у війні? Астролог назвав точну його дату
Чекаєте перелому у війні? Астролог назвав точну його дату
freepik.com

Коли закінчиться війна? На це питання шукають відповідь представники усіх професій, астрологи — не виключення.

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Відомий астролог Влад Росс вважає, що у війні росії проти України є певні сакральні дати. За словами спеціаліста, переломний момент українці можуть чекати вже влітку, а точніше — 1 серпня. 

Ситуація почне динамічно змінюватися на користь України. Ми почнемо відчувати, що перемога близька.

Росс додав, що він жодного разу з 25 лютого не сумнівався, що наша країна переможе. На його думку, володимир путін обрав дуже невдалий момент, щоб розпочинати конфлікт. Астролог заявив, що у росії немає жодних шансів виграти війну, а Україна може це зробити. Головне, щоб союзники допомогали зі зброєю. 

Нагадаємо,  

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