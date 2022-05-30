Чорний місяць 2022: астрологи дали рекомендації на новий тиждень

30 мая 2022 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Чорний місяць 2022: астрологи дали рекомендації на новий тиждень
Чорний місяць 2022: астрологи дали рекомендації на новий тиждень
freepik.com

Сьогодні на небі з'явиться так званий чорний місяць. Як провести правильно цей і наступні калька днів, розповідають астрологи.

30 травня – це тридцятий місячний день, який буває вкрай рідко, і він дуже короткий, тому його називають Чорним Місяцем.

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Цей період називається перехідним, коли енергія місяця допомагає людині зосередитись на завершенні розпочатих справ та проектів. Настає час підбиття підсумків та швидкого формування важливих життєвих висновків. 

Чорний Місяць практично неможливо побачити, тому що в цей момент він повертається до Землі своєю неосвітленою стороною. 

Але астрологи відзначають його великий вплив життя людини.

День рекомендується присвятити своїм близьким, провести його разом на природі.

Тим, хто продовжуватиме працювати, рекомендуємо зосередитися на завершенні старих справ і не починати нових. Дуже корисно в цей день провести прибирання та викинути усі старі та непотрібні речі. Але купувати чи приносити в будинок нові речі не варто. Бажано взагалі нічого не купувати та ні на що не витрачати гроші.

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Виявляти особливу активність у цей день астрологи не рекомендують. Якщо можливо, слід взагалі абстрагуватися від усіх справ та очистити свою свідомість від проблем, що турбують. Слід дуже суворо контролювати свої емоції та не сваритися.

Нагадаємо, 

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