Чорний місяць 2022: астрологи дали рекомендації на новий тиждень
Сьогодні на небі з'явиться так званий чорний місяць. Як провести правильно цей і наступні калька днів, розповідають астрологи.
30 травня – це тридцятий місячний день, який буває вкрай рідко, і він дуже короткий, тому його називають Чорним Місяцем.
Чорний Місяць практично неможливо побачити, тому що в цей момент він повертається до Землі своєю неосвітленою стороною.
Але астрологи відзначають його великий вплив життя людини.
День рекомендується присвятити своїм близьким, провести його разом на природі.
Тим, хто продовжуватиме працювати, рекомендуємо зосередитися на завершенні старих справ і не починати нових. Дуже корисно в цей день провести прибирання та викинути усі старі та непотрібні речі. Але купувати чи приносити в будинок нові речі не варто. Бажано взагалі нічого не купувати та ні на що не витрачати гроші.
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