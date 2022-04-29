Сонячне затемнення 30 квітня принесе Україні зміни — астролог

Астролог Олена Осипенко нагадала українцям, що завтра, 30 квітня, відбудеться важлива астрономічна і астрологічна подія, сонячне затемнення.

Затемнення Сонця завжди впливає на всіх і вся, а для України воно буде особливим, адже наша держава знаходиться у дуже нестабільному положенні. Саме сонячне затемнення, вважає Олена, стане початком нового етапу.

Почнуться глобальні зміни, які будуть продовжуватися весь рік. Вони будуть не лише позитивними, негатив також буде.

Важливо і те, що наступає період активної комунікації, це означає, що у нашої держави будуть нові ділові партнери, а з тими, що вже існують, контакти стануть більш інтенсивними. Навіть тимчасові угоди будуть дуже надійними.

За словами астролога, сонячне затемнення закладає программу миру, тому є надія, що війна закінчиться у період до одного року від дати затемнення.

Нагадаємо,