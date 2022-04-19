Астролог назвала дату звільнення Маріуполя українськими військами

19 апреля 2022 19:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Астролог назвала дату звільнення Маріуполя українськими військами
Астролог назвала дату звільнення Маріуполя українськими військами
freepik.com

Астролог Яна Ezoterichka поділилася прогнозом, коли буде звільнено Маріуполь.

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За її словами, звільнення Маріуполя буде важким для України, але відбудеться воно військовим шляхом, а не дипломатичним. 

Маріуполь звільнять і буде заклик до відповіді, суд. Це буде дуже важка перемога, але мир прийде. Людям, які там знаходяться, дуже важко. Можливо, це трапиться через 21 день. З середини травня буде велика допомога Маріуполю, і можливо в червні-липні буде відновлення. Все за одну ніч зміниться.

Астролог додала, що впродовж квітня 2022 року місто будуть і далі боронити його захисники.

Нагадаємо, 

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