Астролог назвала дату звільнення Маріуполя українськими військами

Астролог Яна Ezoterichka поділилася прогнозом, коли буде звільнено Маріуполь.

За її словами, звільнення Маріуполя буде важким для України, але відбудеться воно військовим шляхом, а не дипломатичним.

Маріуполь звільнять і буде заклик до відповіді, суд. Це буде дуже важка перемога, але мир прийде. Людям, які там знаходяться, дуже важко. Можливо, це трапиться через 21 день. З середини травня буде велика допомога Маріуполю, і можливо в червні-липні буде відновлення. Все за одну ніч зміниться.

Астролог додала, що впродовж квітня 2022 року місто будуть і далі боронити його захисники.

Нагадаємо,