Астролог назвав небезпечні міста України: може знадобитися евакуація

15 апреля 2022 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Астролог назвав небезпечні міста України: може знадобитися евакуація
Астролог назвав небезпечні міста України: може знадобитися евакуація
freepik.com

Відомий астролог Дмитро Уранус назвав міста України, які можуть опинитися під обстрілами найближчими днями.

За словами астролога, на небі в період до 18 квітня буде відбуватися цікава астрономічна подія, а саме транзитний Марс опиниться в опозиції до Сонця. В цей же час транзитний Юпітер буде знаходитися в опозиції до самої планети Марс.

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Наступає переломний момент у війні, а українцям потрібно бути готовими до загострення другого етапу бойових дій.

У деяких регіонах України буде небезпечно найближчим часом. Краще не знаходитися у Києві, Харкові та Одесі.
Астролог також назвав небезпечним Львів.

Але зазначимо, що астрологія не повинна бути основним джерелом для прийняття рішень про переїзд. Україна вже другий місяць знаходиться у стані війни, особливо важливо отримувати інформацію з офіційних джерел. Бережіть себе!

Нагадаємо, 

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