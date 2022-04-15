Астролог назвав небезпечні міста України: може знадобитися евакуація
Відомий астролог Дмитро Уранус назвав міста України, які можуть опинитися під обстрілами найближчими днями.
За словами астролога, на небі в період до 18 квітня буде відбуватися цікава астрономічна подія, а саме транзитний Марс опиниться в опозиції до Сонця. В цей же час транзитний Юпітер буде знаходитися в опозиції до самої планети Марс.
У деяких регіонах України буде небезпечно найближчим часом. Краще не знаходитися у Києві, Харкові та Одесі.Астролог також назвав небезпечним Львів.
Але зазначимо, що астрологія не повинна бути основним джерелом для прийняття рішень про переїзд. Україна вже другий місяць знаходиться у стані війни, особливо важливо отримувати інформацію з офіційних джерел. Бережіть себе!
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