Оля Полякова розповіла, що написала Поліні Гагаріній після її участі в пропутінському концерті

29 марта 2022 16:00 Туренко Андрей
Оля Полякова розповіла, що написала Поліні Гагаріній після її участі в пропутінському концерті
Співачка Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова зізналась, чи написав їй хтось із російських артистів після початку війни та чому вона сама не хоче звертатись до людей, яких колись називала друзями.

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Від початку російського вторгнення Оля Полякова не спілкується з російськими артистами. За словами співачки, неможливо бути непричетним і просто виставляти пост зі словами «Ми за мир», коли поряд у країні гинуть сотні людей.

Сьогодні немає півтонів, є біле і чорне. І ти повинен сказати, за кого ти… Нічого ніхто із всіх цих «прекрасних друзів» не написав мені після початку війни. Ніхто не спитав, як я, як мої діти, чи ми в безпеці. Жодна людина. Тому я теж не стала писати нікому, нікого переконувати. Всі ті люди знають, що відбувається. І Бог їм суддя, – сказала Оля Полякова в розмові з журналістами каналу «Україна».

Співачка Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

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Тих артистів, які зайняли нейтральну позицію і мовчать про війну в Україні або ж навіть підтримують її, співачка називає «не зірками, а дірками».

Це дірки російського шоу-бізнесу. Всі, які перейняли ту сторону, – це взагалі криваві вбивці, в них руки в крові. Такі, як Поліна Гагаріна. Я не розумію – може вони взяли її дітей в заручники, може під час того виступу на стадіоні вони хотіли відрізати ручки і ніжки її дітям. Така талановита людина поклала свій талант на вівтар зла. Якщо чесно, я написала їй особисте повідомлення: «Покійся з миром, колись талановита співачка, а тепер…» Ну і там «гарних» слів. Вона для мене померла, – заявила Оля Полякова.

Співачка Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Відповіді від Гагаріної на таке повідомлення співачка не отримала. Оля й не дивується, чому російські артисти зайняли таку мовчазну позицію.

Всі ті мої «друзі», які не запитали, як ми, не поцікавилися не тому, що їм байдуже, а тому що бояться почути правду. Бо потім їм із нею треба буде жити, якось на неї відреагувати. Але ж вони боягузи, раби і підлі люди. Якби вони хотіли почути правду, то написали б і щось зробили, – прокоментувала співачка.

Нагадаємо, 

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