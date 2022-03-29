Оля Полякова розповіла, що написала Поліні Гагаріній після її участі в пропутінському концерті

Співачка Оля Полякова зізналась, чи написав їй хтось із російських артистів після початку війни та чому вона сама не хоче звертатись до людей, яких колись називала друзями.

Від початку російського вторгнення Оля Полякова не спілкується з російськими артистами. За словами співачки, неможливо бути непричетним і просто виставляти пост зі словами «Ми за мир», коли поряд у країні гинуть сотні людей.

Сьогодні немає півтонів, є біле і чорне. І ти повинен сказати, за кого ти… Нічого ніхто із всіх цих «прекрасних друзів» не написав мені після початку війни. Ніхто не спитав, як я, як мої діти, чи ми в безпеці. Жодна людина. Тому я теж не стала писати нікому, нікого переконувати. Всі ті люди знають, що відбувається. І Бог їм суддя, – сказала Оля Полякова в розмові з журналістами каналу «Україна».

Співачка Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Тих артистів, які зайняли нейтральну позицію і мовчать про війну в Україні або ж навіть підтримують її, співачка називає «не зірками, а дірками».

Це дірки російського шоу-бізнесу. Всі, які перейняли ту сторону, – це взагалі криваві вбивці, в них руки в крові. Такі, як Поліна Гагаріна. Я не розумію – може вони взяли її дітей в заручники, може під час того виступу на стадіоні вони хотіли відрізати ручки і ніжки її дітям. Така талановита людина поклала свій талант на вівтар зла. Якщо чесно, я написала їй особисте повідомлення: «Покійся з миром, колись талановита співачка, а тепер…» Ну і там «гарних» слів. Вона для мене померла, – заявила Оля Полякова.

Співачка Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Відповіді від Гагаріної на таке повідомлення співачка не отримала. Оля й не дивується, чому російські артисти зайняли таку мовчазну позицію.

Всі ті мої «друзі», які не запитали, як ми, не поцікавилися не тому, що їм байдуже, а тому що бояться почути правду. Бо потім їм із нею треба буде жити, якось на неї відреагувати. Але ж вони боягузи, раби і підлі люди. Якби вони хотіли почути правду, то написали б і щось зробили, – прокоментувала співачка.

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