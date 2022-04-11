Будинок актора серіалу "Молода" Дмитра Архіпова окупували росіяни

11 апреля 2022 16:28 Туренко Андрей
Будинок актора серіалу
Актор Дмитро Архіпов
пресс-служба Нового канала

Актор Дмитро Архіпов розповів, що залишив по собі «руській мір».

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Ця весна для Дмитра Архіпова мала б бути особливою, адже Новий канал готував прем’єру серіалу «Молода» з ним у головній ролі. Однак його плани змінили росіяни, які 24 лютого вторглися на територію України. 

Професію актору довелось змінити, ставши волонтером, а ще Дмитро «познайомився» з обстрілами. Його рідні Бровари обстрілювали, а село, де в актора є частина будинку, окупували росіяни. 

За словами місцевих, якраз у нашому будинку вони й жили. Туди стягували все награбоване, а потім звідти розбирали. Наш дім росіяни теж пограбували, – розповідає Дмитро. – Вони вкрали старий телевізор, стару кавоварку, комплектуючі до комп’ютера – це для мене взагалі якийсь новий рівень жлобства. Навели безлад по всій хаті та у дворі. Порозкидали сміття, речі, матраци, подушки. В половині будинку, який належить родичам, вони їли – порозкидали пляшки, недопалки й упаковки від сухпайків. Не розумію, навіщо вони так насвинячили.

Будинок актора серіалу "Молода" Дмитра Архіпова окупували росіяни / пресс-служба Нового канала

А посеред городу росіяни вирили окоп. 

Та чомусь понівечили молоді дерева. Явно не для того, щоб на дрова їх пустити, – каже актор. – Вирвали кран для подачі води з свердловини. Чимось він їм не догодив. Але «руській мір» логікою пояснити неможливо. Сарай лишився без даху – є підозра, що його розбили снарядом. У душову кабіну не було можливості зазирнути, бо вона закрита – є ймовірність, що замінована.

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Але найбільше Дмитра Архіпова вразили розповіді тих, хто жив у селі під час окупації. 

Поки я там був і оглядав будинок з поліцією, до нас підійшла бабуся й попросила допомоги. Росіяни вбили її сина – застрелили просто так. Вона поховала його у своєму дворі. Це, мабуть, найважче, що я почув, – зізнається він.

Будинок актора серіалу "Молода" Дмитра Архіпова окупували росіяни / пресс-служба Нового канала
Нагадаємо, 

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