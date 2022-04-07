Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук провели ефір новин з врятованим чіхуахуа із Бучі

7 апреля 2022 13:25 Туренко Андрей
Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук провели ефір новин з врятованим чіхуахуа із Бучі
Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук
пресс-служба канала 1+1

Ще одна щаслива історія порятунку загублених собак із окупованої Бучі.

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Маленький песик породи чіхуахуа, пекінес, два цуценяти алабая, цуценя вівчарки… Всі вони пережили жахи війни. Але зараз знайшли тимчасовий прихисток на каналі 1+1. І навіть дехто з них вже провів прямий ефір. Так, Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс та Тімур Мірошниченко вийшли в ефір «Снаданку. Онайн» разом з врятованими чіхуахуа та пекінесом. А Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук в ефір ТСН.

Всі тваринки, яких привозять журналісти з Бучі, поселяються у нас на каналі. Поки що не запрацював мобільний застосунок загублених і знайдених тварин Pets. Коли запрацює, почнеться обмін тваринами по всій Україні. Тому ми всі опікуємося ними в офісі. Всіх так чи інакше ми називаємо Буч, чи Бучик, тому що вони всі з Бучі. Тепер у цього малюка є ім’я Борис Бучанський і він буде жити з лабрадором, - сказав Єгор Гордєєв, тримаючи малюка-чіхуахуа.

пресс-служба канала 1+1

Він має стати новим інста-блогером цей чіхуахуа на ім’я Борис Бучанський. За прикладом кота Степана. І почати волонтерити для України, - запропонував, посміхаючись, Тімур Мірошниченко.

Собаки і коти для нас - це завжди антистрес, - зазначила Неля Шовкопляс, яка сама не так давно прихистила у себе вдома другого котика.

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Всі ці собаки були знайдені кореспонденткою ТСН Юлією Кирієнко на одній з розбитих вулиць Бучі, під купою зруйнованої техніки. Голодні і самотні. І дуже налякані. Юлія у перший день після деокупації містечка вирушила разом із оператором аби зняти сюжет для ТСН.

Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук / пресс-служба канала 1+1

На спустошених та зруйнованих вулицях Бучі, серед усього жаху, вона знайшла цих загублених собак. І привезла їх усіх на канал 1+1, де вони знайшли тимчасовий прихисток і любов. Малюк чіхуахуа одразу став новим улюбленцем – співробітники не спускають його з рук, пестять, годують. Ведучий «Сніданку з 1+1» Руслан Сенічкін записав зворушуливе сторіз і Інстаграм. А ведучі Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук навіть провели з песиком випуск новин.

У нас в ТСН нові мешканці. Красунчика забрала з Бучі наша кореспондентка Юля Кирієнко. Він ще немає імені, але ми уже його обожнюємо. І вже, навіть, провели ефір утрьох з Святославом Гринчуком, - так підписала світлини Соломія Вітвіцька з песиком на руках в Інстаграм.

Соломія Вітвіцька / пресс-служба канала 1+1

Нагадаємо, 

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