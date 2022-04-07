Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук провели ефір новин з врятованим чіхуахуа із Бучі

Ще одна щаслива історія порятунку загублених собак із окупованої Бучі.

Маленький песик породи чіхуахуа, пекінес, два цуценяти алабая, цуценя вівчарки… Всі вони пережили жахи війни. Але зараз знайшли тимчасовий прихисток на каналі 1+1. І навіть дехто з них вже провів прямий ефір. Так, Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс та Тімур Мірошниченко вийшли в ефір «Снаданку. Онайн» разом з врятованими чіхуахуа та пекінесом. А Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук в ефір ТСН.

Всі тваринки, яких привозять журналісти з Бучі, поселяються у нас на каналі. Поки що не запрацював мобільний застосунок загублених і знайдених тварин Pets. Коли запрацює, почнеться обмін тваринами по всій Україні. Тому ми всі опікуємося ними в офісі. Всіх так чи інакше ми називаємо Буч, чи Бучик, тому що вони всі з Бучі. Тепер у цього малюка є ім’я Борис Бучанський і він буде жити з лабрадором, - сказав Єгор Гордєєв, тримаючи малюка-чіхуахуа.

пресс-служба канала 1+1

Він має стати новим інста-блогером цей чіхуахуа на ім’я Борис Бучанський. За прикладом кота Степана. І почати волонтерити для України, - запропонував, посміхаючись, Тімур Мірошниченко.

Собаки і коти для нас - це завжди антистрес, - зазначила Неля Шовкопляс, яка сама не так давно прихистила у себе вдома другого котика.

Всі ці собаки були знайдені кореспонденткою ТСН Юлією Кирієнко на одній з розбитих вулиць Бучі, під купою зруйнованої техніки. Голодні і самотні. І дуже налякані. Юлія у перший день після деокупації містечка вирушила разом із оператором аби зняти сюжет для ТСН.

Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук / пресс-служба канала 1+1

На спустошених та зруйнованих вулицях Бучі, серед усього жаху, вона знайшла цих загублених собак. І привезла їх усіх на канал 1+1, де вони знайшли тимчасовий прихисток і любов. Малюк чіхуахуа одразу став новим улюбленцем – співробітники не спускають його з рук, пестять, годують. Ведучий «Сніданку з 1+1» Руслан Сенічкін записав зворушуливе сторіз і Інстаграм. А ведучі Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук навіть провели з песиком випуск новин.

У нас в ТСН нові мешканці. Красунчика забрала з Бучі наша кореспондентка Юля Кирієнко. Він ще немає імені, але ми уже його обожнюємо. І вже, навіть, провели ефір утрьох з Святославом Гринчуком, - так підписала світлини Соломія Вітвіцька з песиком на руках в Інстаграм.

Соломія Вітвіцька / пресс-служба канала 1+1

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