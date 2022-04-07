Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук провели ефір новин з врятованим чіхуахуа із Бучі
Ще одна щаслива історія порятунку загублених собак із окупованої Бучі.
Всі тваринки, яких привозять журналісти з Бучі, поселяються у нас на каналі. Поки що не запрацював мобільний застосунок загублених і знайдених тварин Pets. Коли запрацює, почнеться обмін тваринами по всій Україні. Тому ми всі опікуємося ними в офісі. Всіх так чи інакше ми називаємо Буч, чи Бучик, тому що вони всі з Бучі. Тепер у цього малюка є ім’я Борис Бучанський і він буде жити з лабрадором, - сказав Єгор Гордєєв, тримаючи малюка-чіхуахуа.
Він має стати новим інста-блогером цей чіхуахуа на ім’я Борис Бучанський. За прикладом кота Степана. І почати волонтерити для України, - запропонував, посміхаючись, Тімур Мірошниченко.
Собаки і коти для нас - це завжди антистрес, - зазначила Неля Шовкопляс, яка сама не так давно прихистила у себе вдома другого котика.
На спустошених та зруйнованих вулицях Бучі, серед усього жаху, вона знайшла цих загублених собак. І привезла їх усіх на канал 1+1, де вони знайшли тимчасовий прихисток і любов. Малюк чіхуахуа одразу став новим улюбленцем – співробітники не спускають його з рук, пестять, годують. Ведучий «Сніданку з 1+1» Руслан Сенічкін записав зворушуливе сторіз і Інстаграм. А ведучі Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук навіть провели з песиком випуск новин.
У нас в ТСН нові мешканці. Красунчика забрала з Бучі наша кореспондентка Юля Кирієнко. Він ще немає імені, але ми уже його обожнюємо. І вже, навіть, провели ефір утрьох з Святославом Гринчуком, - так підписала світлини Соломія Вітвіцька з песиком на руках в Інстаграм.
Нагадаємо,