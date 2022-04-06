Учасниця дуету "TamerlanAlena" Альона Омаргалієва розповіла про розлуку з чоловіком через війну

Співак Tamerlan уперше надовго розлучився з родиною заради захисту країни.

Дружина Tamerlan – учасниця дуету «TamerlanAlena» Альона Омаргалієва – розповіла «Зірковому шляху» на каналі «Україна» , коли саме він пішов у тероборону та звернулася до українських жінок, які переживають за своїх чоловіків.

Сьогодні родина відомого музиканта живе в Західній Україні. Tamerlan був там з дружиною та сином всього два дні, а потім повернувся захищати країну.

Чоловік сказав мені: «Я вважаю, що мені потрібно це зробити. Я не можу сидіти тут і дивитись на те, що відбувається. Потрібно допомагати хлопцям, – поділилася учасниця дуету «TamerlanAlena». – Багато знайомих підтримали його думку.

Alena пишається чоловіком, тому що він без страху та вагань вирушив на війну.

Мені здається, Tamerlan ніколи не тримав зброю в руках, – розповіла співачка. – Але мені дуже приємно, що він не злякався і поїхав. Хоча не можу сказати, що я це ініціювала. Звичайно, як кожна дружина, яка хвилюється за свого чоловіка, я переживала.

Альона Омаргалієва з чоловіком та сином / пресс-служба канала Украина

Зараз вони не можуть відкрито спілкуватися телефоном, тому що листи, фото та відео – це інформація, яка потрібна ворогу.

Перебуваючи в безпечному місці, Alena не сидить склавши руки. Вона намагається допомогти решті українок. Дуже багато жінок пишуть їй приватні повідомлення. Співачка з усіма спілкується та максимально підтримує людей, яких ніколи навіть не бачила.

Я хочу звернутися до всіх дружин, чоловіки яких зараз захищають нашу країну. Дівчата, давайте будемо терплячими, такими ж веселими і зберігатимемо спокій, – порадила Alena. – Я думаю, що наші чоловіки розумні, вони знають своє діло. Все буде добре, ми йдемо до перемоги.

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