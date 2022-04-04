На виступах у Варшаві артисти збирали гроші, щоб підтримати українських біженців, вимушених покинути країну через війну, розв’язану росією.

27 та 28 березня творче об'єднання LEMNISKATA провело два благодійні концерти у Варшаві на підтримку українських біженців. На одній сцені зібралися українські артисти різних жанрів — гурти «Пошлая Молли» і «Нервы», репер T-Fest. А також співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) Michelle Andrade.

За два дні музиканти зібрали два солдаути. А це — майже 50 тисяч євро, які підуть на допомогу українським біженцям.

Незважаючи на наш досвід, ми всі дуже хвилювалися. Гурти були не в повному складі, бо не всіх вдалося вивезти: музиканти з «Пошлой Молли» працювали з «Нервами» і навпаки, а барабанщик був один на виступах усіх артистів, — розповіла Michelle. — Ми не розуміли, як публіка реагуватиме на сам концерт. Якщо чесно, ми навіть своєї реакції не розуміли, бо в нашій рідній країні вже понад місяць триває війна та гинуть люди. Для нас це було випробування. Але всі зібралися з однієї метою – не мовчати. Нам було важливо підтримати Україну. Впевнена, у нас це вийшло. Ми були одним організмом: і артисти, і публіка. Я переконалася у цьому, коли у фіналі виконувала культову пісню Скрябіна «Старі фотографії» разом із усіма учасниками концерту.

Michelle Andrade виступила на благодійних концертах на підтримку України / пресс-служба Нового канала

Виступив на благодійному концерті й російський репер FACE, який раніше вибачився перед народом Україна за розв’язану його батьківщиною війну, а також назавжди покинув росію та відмовився будь-коли давати там концерти.

Атмосфера у компанії артистів була чудова. Усі спілкувалися, ділилися переживаннями. Щодо російського репера Face: я поважаю хлопців, які не бояться говорити, як є, і чітко виявляти свою позицію. Ваня прямо і недвозначно висловлює підтримку нашій країні і виступає проти імперіалізму росії, — додала ведуча тревел-шоу. — Для всіх нас було важливо згуртуватися та показати любов Україні та українцям так, як ми вміємо — через музику. Тільки любов призведе до перемоги. І я пишаюся, що ми змогли її подарувати таким людям.

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