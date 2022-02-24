Орел и Решка. Земляне: Лучшие стейки в мире и футболисты-апостолы – 5 интересных фактов об Аргентине

Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Michelle Andrade и Кирилл Макашов поделились своими впечатлениями от поездки в Аргентину в пяти фактах.

Факт №1: страна богачей или нет?

Аргентинцев нельзя назвать зажиточными. Минимальная зарплата по стране – всего 300 долларов. А если общий доход семьи превышает две тысячи долларов в месяц, она уже считается богатой. Так решила мэрия Буэнос-Айреса. Так что по местным меркам богачей в Аргентине немало, но это не те богачи, которые летают на частных джетах и сотнями скупают биткоины.

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Факт №2: нация иммигрантов

Около 90% аргентинцев – дети иммигрантов из Испании, Италии, Франции, Германии, Польши, Японии, Украины и других стран. У местных даже есть праздник – День иммигранта, который отмечают 4 сентября. По факту, его празднует вся страна. Не зря там есть поговорка: «Аргентинец – это итальянец, который разговаривает на испанском, думает на французском и хотел бы быть англичанином».

Сто лет назад тогдашние аргентинцы посмотрели на свою страну и поняли, что у них очень много плодородной земли, но вообще нет людей, чтобы ее обрабатывать. И Аргентина стала заманивать людей со всего мира: иммигрантам бесплатно давали земли для фермерства – и народ потянулся, – объяснила Michelle Andrade. – Сменилось уже столько поколений, что некоторые и не помнят свои корни. Так что все они – просто аргентинцы.

Факт №3: футбол – религия

Для аргентинцев футбол – вторая религия, если не первая. А игроки любимой команды – практически святые апостолы. Местные набивают татуировки с эмблемами любимой команды, с датой важного матча и даже называют детей именем футболиста, который забил важный гол! Они празднуют каждую победу своей команды и каждую ее годовщину.

пресс-служба Нового канала

Команда «Ривер Плейт» победила команду «Бока Хуниорс» и выиграла южноамериканский турнир со счетом 3:1. Несмотря на то, что матч прошел три года назад, фанаты команды собираются каждый год, чтобы отпраздновать это, – рассказала певица и ведущая тревел-шоу на Новом канале.

пресс-служба Нового канала

Факт №4: аргентинцы под «плинтусом»

Самый бедный и опасный район Буэнос-Айреса – трущобы Villa 31. Это огромный уродливый самострой, который находится всего в двух шагах от престижного района города.

пресс-служба Нового канала

Там очень узко и давящая атмосфера. Вместо неба – провода над головой. Как будто находишься в клетке. И решетки, решетки… Всюду решетки. Даже в церкви. Аварийные винтовые лестницы, отовсюду торчат ржавые штыри арматуры. Очень неблагополучный район, – поделилась впечатлениями Andrade. – Людей несколько раз пытались выселить, но безуспешно. Их не испугало даже строительство новой магистрали. Огромная бетонная дорога просто легла людям на головы. Ее построили так высоко, как будто чтобы не видеть, что там кто-то живет. А внизу – 50 тысяч аргентинцев, словно тараканы под плинтусом.

пресс-служба Нового канала

Факт №5: лучший в мире стейк

В Аргентине очень популярно фермерство, а о местных стейках ходят легенды. По статистике, один аргентинец за год съедает аж 60 кг говядины. Это очень много! Для сравнения: средний украинец ест всего 5,5 кг говядины в год.

пресс-служба Нового канала

Некоторые считают аргентинский стейк лучшим в мире, потому что он делается из особой породы коров – ангусской. Самая дорогая и вкусная часть коровы – рибай. В ней много жировых прослоек, которые тают на огне и делают волокна нежнейшими. Из-за этих прожилок мясо прозвали мраморным. Аргентинцы любят готовить его без всяких пряностей, соусов и маринадов. Только соль, перец и немного масла, – рассказал Кирилл Макашов. – Просто не передать, насколько это вкусно! У меня даже мурашки шли по телу. И мне очень понравилось, что в их стейках нет ничего лишнего – такой себе кулинарный минимализм.

пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирилла Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!

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