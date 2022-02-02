Орел и Решка. Чудеса света: 5 интересных фактов о Марсе на Земле – пустыне Вади-Рам

Орел и Решка. Чудеса света: 5 интересных фактов о Марсе на Земле – пустыне Вади-Рам

Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света» на Новом канале Анфиса Черных и Антон Зайцев рассказали о том, что их больше всего впечатлило в необычной иорданской пустыне.

На юге Иордании, по соседству с Красным морем, находится чудо света – филиал Марса на Земле, пустыня Вади-Рам. Путешественники со всего мира прилетают сюда, чтобы испытать уникальный опыт – побывать на Марсе, не улетая в космос! В их числе – ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света» (по субботам показывает Новый канал) Анфиса Черных и Антон Зайцев. Они поделились пятью интересными фактами о необычной пустыне.

Орел и Решка. Чудеса света: ведущий Антон Зайцев / пресс-служба Нового канала

Факт №1: кино-Марс

Пустыня Вади-Рам настолько похожа на красную планету, что уже более 50 лет киношники катаются туда, чтобы снимать марсианские виды. В 1962 году здесь сняли легендарного «Лоуренса аравийского», а в 2015 – «Марсианина». Тут же проходили съемки «Дюны» Дени Вильнева и «Звездных войн».

Съемки фильма Марсианин / пресс-служба Нового канала

Когда попадаешь туда, сразу понимаешь, почему Вади-Рам называют Марсом на Земле. Это действительно настоящие инопланетные пейзажи! – поделился впечатлениями Антон. – Во всяком случае, так, наверное, я и большинство людей в мире их представляют. Красные деформированные скалы, огненно-рыжий песок и ни души. Чем не Марс?

Факт №2: ветер-дизайнер

Факт №3: экстремальные покатушки

За «марсианские» пейзажи нужно благодарить ветер, который тысячи лет выдувал из скал рыжие крупицы. Песок там и впрямь оранжевый! Такой цвет получился благодаря оксиду железа или просто ржавчине, которой так много в местных камнях.

Местные жители катаются с дюн Вади-Рама на сэндбордах. Это как сноуборд, только для покатушек не по снегу, а по песку. А те, кто побогаче, гоняют по дюнам на внедорожниках на бешеной скорости! Пустыня стала аттракционом не только для местных, но и для туристов.

Орел и Решка. Чудеса света: 5 интересных фактов о Марсе на Земле – пустыне Вади-Рам / пресс-служба Нового канала

Там есть природная арка Ум Фрут. Тысячи лет ее вытачивал ветер из цельной скалы. И сейчас от нее остался только узенький каменный мост на высоте 35 метров. Место очень популярное – машин на парковке больше, чем в самой пустыне. А чтобы постоять на мосту, выстраивается целая очередь, – рассказал Зайцев.

Факт №4: жизнь на Марсе

Если долго кататься по Вади-Рам, перестаешь сомневаться, что ты на Марсе. На сотни километров вокруг ни одного дерева, только кустарники или речушки. И так пока не встретишь коренных жителей – бедуинов. Во всей пустыне всего шесть деревень, там живут около 700-800 человек. Бедуины сторонятся распиаренных мест и селятся подальше от туристов.

Орел и Решка. Чудеса света: 5 интересных фактов о Марсе на Земле – пустыне Вади-Рам / pixabay.com

Их поселения совсем не похожи на привычные нам деревни. Вместо домиков с заборами – пара бараков и палатка, где местные проводят весь свой день, попивая сладкий бедуинский чай. Вместо деревянных столбов с проводами – бочки с солнечными батареями. А козы жуют не травку, а лысые ветки давно засохшего куста, – отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале.

Факт №5: все для людей

В пустыне есть бедуинский кемпинг. Если думаете, что там спят под звездами, ходят в туалет в песочек и моются из бутылки, мы разобьем стереотипы.

Орел и Решка. Чудеса света: 5 интересных фактов о Марсе на Земле – пустыне Вади-Рам / пресс-служба Нового канала

Для туристов здесь поставили палатки из козьей шерсти, притащили бочки с водой и даже сделали общественный туалет с унитазом! И все это – за шесть долларов в сутки, – отметила Анфиса. – Чтобы вы понимали, в комнатах даже есть электричество!

Орел и Решка. Чудеса света: 5 интересных фактов о Марсе на Земле – пустыне Вади-Рам / пресс-служба Нового канала

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