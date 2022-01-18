Орел и Решка. Земляне: ТОП-5 интересных фактов о молдованах

Эксклюзив 18 января 2022 20:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: ТОП-5 интересных фактов о молдованах
Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Ведущие шоу «Орел и Решка. Земляне» продолжают делится интересными фактами о разных странах.

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Популярная певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов - ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) - поделились впечатлениями от съемок проекта в соседней стране.

Факт №1: нация гастарбайтеров

Самый известный стереотип о молдованах — что среди них много гастарбайтеров, то есть работников, которые ездят в поисках заработка по другим странам. Это правда. Многим не нравится жизнь в Молдове, есть большие проблемы с работой и зарплатами. 

Каждый третий молдаванин работал или работает заграницей. Сейчас, наверное, не найти места, в которой бы они не трудились, - отметила Michelle Andrade. - Во многих развитых странах коренные жители отказываются от непрестижных профессий. Тут на помощь и приходят молдаване. По европейским меркам, получают они копейки, но для Молдовы это хорошие деньги.

Факт №2: богатые дома

Поработав за границей, к себе домой молдаване возвращаются богачами. Для них это нормально - уехать, заработать денег, а затем вернуться и построить себе роскошный особняк. Но есть нюансы.

Я пообщался с местным жителем Валерием, который уже 20 лет работает за границей. Он построил большой дом, но по факту бывает в нем только две недели в году. В нем он планирует жить в старости, - рассказал Кирилл Макашов. - Еще одна местная жительница рассказала, что ее муж годами работал в Португалии, не видя семью.

Орел и Решка. Земляне: ТОП-5 интересных фактов о молдованах / пресс-служба Нового канала

Факт №3: вино - всему голова

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Молдаване не могут представить свою жизнь без вина. Это уже их стиль жизни, большая часть культуры. 

Кто-то даже говорит, что карта Молдовы напоминает гроздь винограда. Ну, наверное, на нее смотрели уже после распитой бутылочки, - посмеялся ведущий тревел-шоу. - По молдавским законам, вино - это не алкогольный напиток, а продукт питания, как у нас кефир или квас. Вино в Молдове можно рекламировать на телевидении и продавать ночью. Разве что детям не продают. А еще вино в Молдове официально можно делать и продавать самому.

Орел и Решка. Земляне: ТОП-5 интересных фактов о молдованах / пресс-служба Нового канала

Факт №4: каса маре

В молдавских деревнях домики очень маленькие - они состоят всего из двух комнат. В одной живут, а в другой принимают гостей. Называется такая гостиная - каса маре.

Каса маре - яркая молдавская традиция. Это - самая красивая комната в доме, ее украшают коврами, вышитыми подушками, иконами. Тут стоят сундуки с приданным. Каса маре — витрина каждой семьи и символ достатка, - рассказала Michelle. - Именно здесь принимают гостей и играют свадьбы. Каждая молдавская хозяюшка буквально вылизывает касу маре, если к ней собираются гости.

Орел и Решка. Земляне: ТОП-5 интересных фактов о молдованах / пресс-служба Нового канала

Факт №5: кукуруза важнее хлеба

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Как вы знаете, кукуруза - родом из Южной Америки. Колумб ее завез в Европу, а румыны - в Молдову. С тех пор кукуруза стала главной едой молдаван, она здесь даже важнее хлеба. Раньше кукурузные зерна перетирали в муку каменными жерновами. Из такой муки готовят главное молдавское блюдо - кашу мамалыгу.

Орел и Решка. Земляне: ТОП-5 интересных фактов о молдованах / пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» - в 11:00 на Новом канале!

Напомним, 

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