Приянка Чопра высказалась о расставании с Ником Джонасом

Актриса Приянка Чопра заставила поволноваться своих поклонников.

Дело в том, что на днях Приянка Чопра неожиданно для своей многомиллионной аудитории решила сменить ник в Инстаграм с @PriyankaChopraJonas на @PriyankaChopra.

Такой поступок вызвал небывалый шквал эмоций со стороны подписчиков Чопры. Многие подумали, что в отношениях актрисы с Ником Джонасом наступил кризис.

Но волнения аудитории были напрасными. Даже сама Приянка не ожидала, что простая смена ника вызовет появление в Сети слухов о ее расставании с известным певцом.

Актриса поспешила успокоить фолловеров. При этом она отметила, что пристальное внимание со стороны аудитории в интернете вызывает у нее беспокойство.

Я чувствую себя уязвимой, когда публикую фотографии, потому что знаю - люди начнут анализировать каждую мелочь и строить догадки. Мы придаем слишком большое значение тому, что видим в сети, и я не думаю, что это правильно, - заявила Чопра.

Приянка Чопра с Ником Джонасом / instagram.com/PriyankaChopra

Ник Джонас также отреагировал на слухи о расставании с Приянкой.

Мы оба знаем, что наша деятельность обязывает к публичности. Но мы установили жесткие границы в отношении личной жизни, конфиденциальности и очень много работали, чтобы создать эту маленькую безопасную гавань для себя, наших друзей и близких, - сказал мужчина.

Приянка поддержала супруга: «Я начала больше внимания уделять безопасности, когда поняла, как сильно на нас влияет работа в индустрии развлечений».

Напомним,