Тимур Мирошниченко рассказал, почему у него испортились отношения с Остапчуком: Отписался в Инстаграм

Конкурс «Евровидение-2018» точно запомнилось украинцам.

И это не только потому, что песенный конкурс проходил в столице Украины, но и благодаря невероятно озорной тройке ведущих – Тимуру Мирошинченко , Владимиру Остапчуку и Александру Скичко.

Тогда казалось, что между этими парнями царит дружба, однако спустя время некоторые из них даже отписались от коллег в Инстаграм. Правда, на то были свои причины.

Александр Скичко, Владимир Остапчук и Тимур Мирошинченко / instagram.com/timur.miroshnychenko

В своем недавнем интервью YouTube-каналу DOROTYE Мирошниченко рассказал, что перестал тесно общаться с Владимиром Остапчуком. Хотя лично он этого не делал.

Причина тому – поддержка супруги Тимура бывшей супруги Владимира после их скандального развода. Остапчук тогда даже отписался в Инстаграм от своего коллеги.

Был период, когда он вообще отписался от меня в Instagram. Я даже помню когда он впервые это сделал. Я ему тогда написал, Володя, что такое? Почему ты отписался? Он ответил, что случайно и подписался назад, - говорит Мирошниченко. - Потом прошло некоторое время и он снова отписался. Но сейчас он снова подписан на меня. Все нормально.

Инна и Тимур Мирошниченко, Елена Войченко и Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Сейчас Тимур периодически пересекается с Остапчуком по работе. Но дружеских отношений между ними нет, а исключительно деловые.

Напомним,