Евровидение-2021: кто победил в финале от 22.05.2021
22 мая в прямом эфире состоялся большой гранд-финал масштабного песенного конкурса Евровидение-2021.
Также 6 стран, которые сразу прошли в гранд-финал. Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия как страны-основательницы, а также Нидерланды как страна – победитель «Евровидения 2019».
Голосование за победителя проходило в два этапа. Первыми свои баллы от 1 до 12 назвали жюри конкурса. После этого огласили баллы, которые присудила конкурсантам каждая из стран-участниц. Затем эти баллы суммировали и получили общую оценку.
Таким образом, набрав в сумме 524 балла, победителем песенного конкурса «Евровидение-2021» стал представитель из Италии – Måneskin с песней "Zitti E Buoni".
Украина заняла почетное 5 место. Поздравляем группу "Go_A" и гордимся!