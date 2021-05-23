Евровидение-2021: кто победил в финале от 22.05.2021

Евровидение-2021: кто победил в финале от 22.05.2021

22 мая в прямом эфире состоялся большой гранд-финал масштабного песенного конкурса Евровидение-2021.

На сцене конкурса Евровидение-2021 в этот вечер выступило 26 участников, которые определились с помощью двух полуфиналов: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Также 6 стран, которые сразу прошли в гранд-финал. Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия как страны-основательницы, а также Нидерланды как страна – победитель «Евровидения 2019».

Голосование за победителя проходило в два этапа. Первыми свои баллы от 1 до 12 назвали жюри конкурса. После этого огласили баллы, которые присудила конкурсантам каждая из стран-участниц. Затем эти баллы суммировали и получили общую оценку.

Таким образом, набрав в сумме 524 балла, победителем песенного конкурса «Евровидение-2021» стал представитель из Италии – Måneskin с песней "Zitti E Buoni".

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