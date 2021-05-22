Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021

22 мая 2021 00:01 Юлия Туренко
Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
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Сегодня состоялся долгожданный финал романтического реалити «Холостяк-11», который прошел в Дубай.

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Главный герой Михаил Заливако сделал свой выбор, признавшись в чувствах одной из претенденток на свое сердце. Чтобы не ошибиться в выборе, Холостяк в последний раз встретился с участницами. И так, как финалисток трое, с одной из них Миша попрощался на свидании. К сожалению, проект покинула Розали.

Кто же завладел сердцем самого желанного мужчины страны, и с кем Михаил захотел остаться после проекта?

И так, победительницей 11 сезона самого романтического шоу Украины «Холостяк» стала Анна Богдан.

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