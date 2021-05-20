Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

21 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу Холостяк-11. 12 выпуск проекта Холостяк 11 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в 12 выпуске шоу Холостяк-11: Самый кульминационный момент 11 сезона реалити "Холостяк" уже сегодня! Главный герой Михаил Заливако сделает свой выбор, признавшись в чувствах одной из претенденток на свое сердце. Чтобы не ошибиться в выборе, Холостяк в последний раз встретиться с участницами. Свидания пройдут весьма необычно - в мебельном магазине. Он узнает у девушек, какая комната в доме для них главная, и попросит ее обустроить. Во время этого процесса Михаил сумеет больше узнать о финалистках и их взглядах на совместную жизнь и семью. А финал 11 сезона состоится в Дубай! Именно там Холостяк примет окончательное решение и признается в чувствах одной из девушек. Кто же станет избранницей Михаила? А чье сердце будет разбито?

12 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 21.05.2021 в 19:00 на СТБ и 30 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.