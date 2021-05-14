Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021

14 мая на телеканале СТБ в эфир вышел 11 выпуск романтического проекта Холостяк-11. Кто покинул шоу Холостяк 11 сезон в 11 выпуске - читайте на нашем сайте TV.UA.

На СТБ в проекте «Холостяк-11» состоялась 11 неделя. Михаил Заливако представил трех участниц – Дашу, Аню и Розали – своим близким. Оставшиеся претендентки на сердце главного героя познакомились с родителями Холостяка и окунулись в его жизнь.

Кто-то из девушек впечатлила родителей Михаила. А чье-то поведение смутило их. Но какое же решение принял Холостяк?

Даша

Даша

К сожалению, в 11 выпуске проекта "Холостяк" Михаил попрощался с Дашей. Миша отметил, что действительно хотел поделиться с девушкой самым сокровенным. Однако ему показалось, что Даша закрылась и выстроила барьер между ними.

Однако окончание выпуска было весьма неожиданным. Михаил вернул на проект Юлю "Зайку".