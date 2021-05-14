Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021
14 мая на телеканале СТБ в эфир вышел 11 выпуск романтического проекта Холостяк-11. Кто покинул шоу Холостяк 11 сезон в 11 выпуске - читайте на нашем сайте TV.UA.
Кто-то из девушек впечатлила родителей Михаила. А чье-то поведение смутило их. Но какое же решение принял Холостяк?
Даша
К сожалению, в 11 выпуске проекта "Холостяк" Михаил попрощался с Дашей. Миша отметил, что действительно хотел поделиться с девушкой самым сокровенным. Однако ему показалось, что Даша закрылась и выстроила барьер между ними.
Однако окончание выпуска было весьма неожиданным. Михаил вернул на проект Юлю "Зайку".