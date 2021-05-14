Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

14 мая 2021 19:00 Юлия Туренко
Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
пресс-служба канала СТБ

14 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу Холостяк-11. 11 выпуск проекта Холостяк 11 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 11 выпуске шоу Холостяк-11: До финального выбора Холостяка осталось совсем немного времени! Впереди – ответственный этап для каждой девушки. Оставшиеся претендентки на сердце главного героя познакомятся с его родителями и окунутся в жизнь Холостяка. Одной из девушек даже посчастливится побывать в офисе, где работает мужчина, и пообщаться с его коллегой. Помимо этого, участницы проведут время с Холостяком наедине, где каждая попытается раскрыть перед мужчиной свои чувства.

Кто из девушек впечатлит родителей Михаила? А чье поведение смутит их? И какое неожиданное событие повлияет на выбор Холостяка?

11 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 14.05.2021 в 19:00 на СТБ и 23 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Холостяк-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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