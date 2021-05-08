Холостяк-11: кто покинул шоу в 10 выпуске от 07.05.2021

8 мая 2021 10:30 Юлия Туренко
Холостяк-11: кто покинул шоу в 10 выпуске от 07.05.2021
Холостяк-11: кто покинул шоу в 10 выпуске от 07.05.2021
пресс-служба

7 мая на телеканале СТБ в эфир вышел 10 выпуск романтического проекта Холостяк-11. Кто покинул шоу Холостяк 11 сезон в 10 выпуске - читайте на нашем сайте TV.UA.

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На СТБ в проекте «Холостяк» состоялась 10 неделя. Наступил самый важный и ответственный этап, когда главный герой знакомится с родителями участниц. С одной из девушек Михаилу Заливако пришлось попрощаться. Кто покинул проект в нескольких шагах от финала? И почему так произошло? Больше — в материале.

Джессика

Розы получили три девушки, кроме Джессики. Холостяк признался сразу, что у него нет розы для участницы. Безусловно, на таком дальнем этапе особенно сложно прощаться.

Во время знакомства с близкими Джессики стало понятно, что девушка держит обиду на них, ведь ее воспитанием занималась бабушка, пока мама с папой были на заработках.

Папа смог ответить на все возникшие вопросы:

Были очень тяжелые времена. Мы думали о будущем, хотелось дать ей все. Поэтому приняли решение оставить ее с бабушкой и дедушкой. Да, я себя виню. Понимаю, что не хватало родителей. Но в той атмосфере, в которой находились изначально, она бы не получила ту заботу. Нам было очень тяжело.
 

Твои родители очень крутые. Я вижу, что они уже не знают, как к тебе подойти. А ты их отсекаешь. Дай им шанс. Чего ты боишься? Зачем ты цепляешься за старое и прошлое? Если постоянно будешь искать подвох, то будешь находить его сама для себя, — задумался Холостяк.

Я увидел, что твое прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему. Я это чувствую. Ты будешь счастлива, я знаю. Позволь, я тебя провожу, — отметил Миша.

Позже Холостяк признался, что прошлое девушки помешало и в личной жизни:

В наших отношениях были претензии, ревность. Наверное, надломили прошлые отношения. Она не может до конца раскрыться. Она мне нравилась, но надеюсь, что она в будущем сможет отпустить все обиды.

«У нас действительно была особенная история. Буду вспоминать каждый момент. Наши свидания были действительно романтическими, настолько эмоциональными. Возможно, виновата я, что он меня не выбрал... Он реально достойный мужчина. Есть ощущение, что мы еще где-то встретимся», — завершила свою историю на проекте Джессика. 

Смотрите реалити «Холостяк» по пятницам в 19:00 на СТБ. А по четвергам не пропустите ток-шоу «Как выйти замуж» в это же время.

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