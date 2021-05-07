Известный певец рассказал о тайном романе с Тиной Кароль
Солист группы «Иванушки-International» Кирилл Туриченко дал интервью, в котором сделал несколько сенсационных заявлений.
Сейчас Кирилл выступает не только в составе группы, но и является желанным участником многих развлекательных телевизионных проектов. Одно из таких «Маска».
Недавно Туриченко дал интервью, в котором приоткрыл занавес своей личной жизни. Оно бы не вышло за пределы российских СМИ, если бы в нем не фигурировала певица Тина Кароль.
Кирилл признался, что с украинской певицей у него был роман. Пара познакомилась на фестивале «Черноморские игры» в Каховке. После чего судьба свела их на национальном отборе на конкурс «Евровидение».
После этого Кирилл и Тина жили в одной квартире, но певица не решалась рассекречивать эти отношения. И на то у певца есть объяснения.
Она тогда занимает первое место, а я занимаю второе. Она едет в Грецию, а я остаюсь в Киеве, – рассказывает Туриченко. – Она выступила на «Евровидении», у нас продолжаются отношения, но она меня скрывает. У меня нет ничего, а у нее есть все. Мы встречаемся тайно, живем в однушечке, когда все уезжают.
Наверное, да. У нас уже как бы отношения такие были. Она уже была суперстаром, а я – Кирилл Туриченко. Да, я выпускал какие-то песни, но у меня ничего не выходило, – признался музыкант.
Напомним,