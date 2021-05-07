Известный певец рассказал о тайном романе с Тиной Кароль

Солист группы «Иванушки-International» Кирилл Туриченко дал интервью, в котором сделал несколько сенсационных заявлений.

Вот уже несколько лет украинский музыкант Кирилл Туриченко живет и работает в России. Сначала он пытался построить сольную карьеру, однако успех его ждал в обновленном составе группы «Иванушки-International».

Сейчас Кирилл выступает не только в составе группы, но и является желанным участником многих развлекательных телевизионных проектов. Одно из таких «Маска».

Недавно Туриченко дал интервью, в котором приоткрыл занавес своей личной жизни. Оно бы не вышло за пределы российских СМИ, если бы в нем не фигурировала певица Тина Кароль.

Солист группы «Иванушки-International» Кирилл Туриченко / instagram.com/kirillturichenko

Кирилл признался, что с украинской певицей у него был роман. Пара познакомилась на фестивале «Черноморские игры» в Каховке. После чего судьба свела их на национальном отборе на конкурс «Евровидение».

После этого Кирилл и Тина жили в одной квартире, но певица не решалась рассекречивать эти отношения. И на то у певца есть объяснения.

Она тогда занимает первое место, а я занимаю второе. Она едет в Грецию, а я остаюсь в Киеве, – рассказывает Туриченко. – Она выступила на «Евровидении», у нас продолжаются отношения, но она меня скрывает. У меня нет ничего, а у нее есть все. Мы встречаемся тайно, живем в однушечке, когда все уезжают.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Но вот шокировать публику Кириллу удалось неожиданным заявлением. Оказывается, находясь в отношениях, Тина параллельно начала встречаться с другим мужчиной – своим будущим супругом Евгением Огиром.

Наверное, да. У нас уже как бы отношения такие были. Она уже была суперстаром, а я – Кирилл Туриченко. Да, я выпускал какие-то песни, но у меня ничего не выходило, – признался музыкант.

Напомним,