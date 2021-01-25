Сестра Ким Кардашьян закрутила роман с известным музыкантом
Личная жизнь членов семьи Кардашьян не перестает быть самой обсуждаемой темой во всем мире.
Кардашьян и Уэст уже продолжительное время не живут под одной крышей. Также светская львица уже успела подать заявление на развод, а также намерена отсудить у мужа значительную сумму денег.
А вот старшая сестра Ким – Кортни – радует публику приятными новостями. Иностранные СМИ утверждают, что девушка скрывает роман с известным музыкантом.
Покорить сердце Кортни удалось Трэвису Баркеру, с которым она дружит уже несколько лет. Недавно пару заметили вместе в доме у матери Кортни в калифорнийском городе Палм-Спрингс.
Они встречаются уже месяц или два. Они были друзьями в течение долгого времени, но потом их отношения переросли в нечто большее, - пишет портал People. - Трэвису она давно нравится.
Сама пара эту информацию пока не комментирует.