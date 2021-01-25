Сестра Ким Кардашьян закрутила роман с известным музыкантом

Личная жизнь членов семьи Кардашьян не перестает быть самой обсуждаемой темой во всем мире.

В начале января стало известно, что в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста наступил кризис. Источники американского издания «People» сообщили, что пара решила поставить точку в своих отношениях.

Кардашьян и Уэст уже продолжительное время не живут под одной крышей. Также светская львица уже успела подать заявление на развод, а также намерена отсудить у мужа значительную сумму денег.

А вот старшая сестра Ким – Кортни – радует публику приятными новостями. Иностранные СМИ утверждают, что девушка скрывает роман с известным музыкантом.

Светская львица Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash

Покорить сердце Кортни удалось Трэвису Баркеру, с которым она дружит уже несколько лет. Недавно пару заметили вместе в доме у матери Кортни в калифорнийском городе Палм-Спрингс.

Они встречаются уже месяц или два. Они были друзьями в течение долгого времени, но потом их отношения переросли в нечто большее, - пишет портал People. - Трэвису она давно нравится.

Сама пара эту информацию пока не комментирует.

Музыкант Трэвис Баркер / instagram.com/travisbarker

Напомним,