Сестра Ким Кардашьян закрутила роман с известным музыкантом

25 января 2021 12:10 Юлия Крутиева
Сестра Ким Кардашьян закрутила роман с известным музыкантом
Светская львица Кортни Кардашьян
instagram.com/kourtneykardash

Личная жизнь членов семьи Кардашьян не перестает быть самой обсуждаемой темой во всем мире.

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В начале января стало известно, что в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста наступил кризис. Источники американского издания «People» сообщили, что пара решила поставить точку в своих отношениях.

Кардашьян и Уэст уже продолжительное время не живут под одной крышей. Также светская львица уже успела подать заявление на развод, а также намерена отсудить у мужа значительную сумму денег.

А вот старшая сестра Ким – Кортни – радует публику приятными новостями. Иностранные СМИ утверждают, что девушка скрывает роман с известным музыкантом.

Светская львица Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash

Покорить сердце Кортни удалось Трэвису Баркеру, с которым она дружит уже несколько лет. Недавно пару заметили вместе в доме у матери Кортни в калифорнийском городе Палм-Спрингс.

Они встречаются уже месяц или два. Они были друзьями в течение долгого времени, но потом их отношения переросли в нечто большее, - пишет портал People. - Трэвису она давно нравится.

Сама пара эту информацию пока не комментирует.

Музыкант Трэвис Баркер / instagram.com/travisbarker
Напомним, 

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