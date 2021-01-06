Ким Кардашьян готовится к разводу с Канье Уэстом

6 января 2021 12:20 Юлия Крутиева
Ким Кардашьян готовится к разводу с Канье Уэстом
Ким Кардашьян и Канье Уэст
instagram.com/kimkardashian

В семье Ким Кардашьян и Канье Уэста наступил кризис.

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Спустя почти семь лет брака Ким Кардашьян и Канье Уэст решили поставить точку в своих отношениях. Об этом сегодня сообщило большинство иностранных сайтов.

В частности источники американского издания «People» сообщают, что Кардашьян и Уэст уже продолжительное время не живут под одной крышей.

По информации инсайдеров, Ким устала от скандальных выходок супруга и уже наняла адвоката по бракоразводным процессам Лору Вассер. Также светская львица перестала носить обручальное кольцо.

Светская львица Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian
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Канье Уэст решение жены принял без особых скандалов. Рэпер подавлен, но морально готовится к бракоразводному процессу. Супругам нужно будет урегулировать детали воспитания общих детей и поделить имущество.

С Канье все в порядке. Ему грустно, но все в порядке, - сообщают источники. - Он знает, что это неизбежно, и он знает, что это произойдет в ближайшее время.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми / instagram.com/kimkardashian
Напомним, 

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