Ким Кардашьян готовится к разводу с Канье Уэстом
В семье Ким Кардашьян и Канье Уэста наступил кризис.
В частности источники американского издания «People» сообщают, что Кардашьян и Уэст уже продолжительное время не живут под одной крышей.
По информации инсайдеров, Ким устала от скандальных выходок супруга и уже наняла адвоката по бракоразводным процессам Лору Вассер. Также светская львица перестала носить обручальное кольцо.
С Канье все в порядке. Ему грустно, но все в порядке, - сообщают источники. - Он знает, что это неизбежно, и он знает, что это произойдет в ближайшее время.