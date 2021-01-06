МАСКА: как охраняют и сохраняют главную тайну проекта
В следующую субботу, 16 января, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера самого ожидаемого и невероятно загадочного шоу «МАСКА», которое является адаптацией всемирно известного формата The Masked Singer.
Всем находящимся на съемочной площадке заклеивают камеры на телефонах, ведь любая фото- или видеосъемка запрещены. Абсолютно все участники съемочного процесса подписывают договор о неразглашении, а за разглашение информации предусмотрен штраф на кругленькую сумму – 300 000 гривен.
Личности участников хранятся в строжайшем секрете, – говорит директор Департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро. – Кроме меня, имена артистов, которые скрываются под масками, знают всего девять человек, среди которых художники по костюмам Леся Патока и Назар Дидык, музыкальный, креативный, исполнительный продюсеры. Абсолютно каждый человек, который как-либо контактировал с проектом, подписал договор о неразглашении, так что смело могу назвать нашу «МАСКУ» самым секретным шоу на украинском телевидении.
Напомним,