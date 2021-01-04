Грандиозная премьера самого загадочного на украинском телевидении проекта «МАСКА» состоится меньше чем через две недели, поэтому канал «Украина» продолжает раскрывать его участников.

За победу в шоу «МАСКА» , первый эпизод которого зрители канала «Украина» увидят в субботу, 16 января, в 21:00, и звание сильнейшего певца в маске будет соревноваться мифический гигант и одновременно самый милый персонаж шоу – невероятный Циклоп.

Над костюмом этого фантастического героя работала дизайнер Леся Патока. Она рассказывает, что материал для создания Циклопа заказывали за границей, ведь в Украине такой найти не удалось. Разноцветный мех доставляли сюда аж тремя посылками.

Но самым большим вызовом для дизайнера стало создание огромного глаза – главной детали образа. В диаметре оно достигает 1 метра, поэтому мастера долго размышляли, где же им взять форму такого размера. Выход был найден – огромный глаз сделали с помощью фитнес-шара, с которого сняли гипсовую форму, после чего отлили силиконовую форму, а в нее залили пластик. Сверху же гигантский глаз вручную расписывали мастера.

В большинстве костюмов невозможно повернуть шею, а в случае Циклопа – вообще ничего. Мы учили звезду, которая будет прятаться под костюмом, двигать попкой – для этого нужно полностью развернуться. Несмотря на то, что в таком костюме невозможно передать никаких эмоций, наш Циклоп – нереально милое создание. Со временем он научился складываться, поднимать ручки и двигать ножками, – рассказывает художник по костюмам шоу-детектива «МАСКА» Леся Патока.

МАСКА: создатели представили самого милого участника шоу / пресс-служба канала Украина

Образ Циклопа состоит из нескольких частей – это сам костюм, который одевается по принципу комбинезона, далее – ручки, а в конце – большая голова-маска, которая стоит на плечах. Ее невозможно ни закрепить, ни подвязать к костюму, так что звезде на сцене шоу приходится еще и балансировать. А маленькие отверстия, через которые знаменитость имеет возможность видеть, скрыты над огромным глазом Циклопа.

Напомним,