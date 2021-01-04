Победители шоу "Зважені та щасливі-9", обручившиеся во время финала, – расстались

В декабре 2019 года состоялся финал самого взвешенного реалити в Украине "Зважені та щасливі-9".

Победить на основном взвешивании 9 сезона проекта "Зважені та щасливі" удалось розовой команде под руководством Иракли Макацария – Наталье Кириленко и Павлу Назаренко. Кроме новых и красивых тел они обрели в шоу еще и любовь.

Прямо на сцене во время финала реалити Павел сделал предложение руки и сердца своей напарнице. Наталья ответила "Да!". Вскоре пара начала жить вместе, а спустя какое-то время – забрали к себе и сына Натальи.

Павел Назаренко сделал предложение Наталье Кириленко в финале шоу "Зважені та щасливі" / пресс-служба канала СТБ

Влюбленные продолжали совершенствовать свои тела, а также задумывались о будущей свадьбе. Но ей состояться было не суждено.

Перед Новым годом на своих страницах в соцсетях Наталья и Павел рассказали фолловерам, что они больше не вместе. В декабре 2020 пара рассталась.

Наши отношения с Наташей завершились в конце декабря... Жизнь на этом не заканчивается. Верю, и она, и я, еще найдем своего человека, - написал в Инстаграм Паша Назаренко.

Наталья Кириленко и Павел Назаренко / instagram.com/natalyshka_kirilenko

Более разговорчивей была Наталья. В своей публикации девушка призналась, что причиной расставания с Пашей стали разные взгляды на жизнь. Молодые люди пытались сохранить отношения, но не получилось.

Отношения - самый популярный вопрос на сегодняшний день, - пишет в Сети Наталья Кириленко. – Наверное, как и в каждой паре, у нас с Пашей было всего по чуть-чуть. И хорошего было конечно больше, и за это я его благодарю! Мы завершили наши отношения на позитивной ноте, остались просто друзьями. Немного разные взгляды на жизнь. Мы попытались с разных сторон сохранить отношения, но не склеилось. Все нормально. Мы просто разные. Поэтому да, мы больше не пара. Подмечу - я не одинока, у меня же есть сынишка. А к новым отношениям я пока не готова.

Наталья с сыном / instagram.com/natalyshka_kirilenko

Напомним,