Ольга Сумская: Берегите друг друга и почаще собирайтесь за общим столом!

2 января 2021 11:10 Юлия Крутиева
Ольга Сумская: Берегите друг друга и почаще собирайтесь за общим столом!
Актриса Ольга Сумская
instagram.com/olgasumska

5 нваря в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Ольга Сумская.

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Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • Ольга Сумская не только мастерски перевоплощается в разные образы на сцене и съемочной площадке, но и вкусно готовит. «Телескоп» не мог упустить случая поговорить с ней о кулинарных обычаях, связанных с Рождеством, и заодно расспросил о декорировании дома, традициях гадания и умении создавать сказочную атмосферу.
  • В конце декабря 22-летний певец NIKITA LOMAKIN представил трек LAVA, который станет заглавным в его новом альбоме. Пластинку же планирует презентовать ближе к концу января. А пока артист вносит последние штрихи, «ТОП» наведался к нему в студию с целью ненадолго отвлечь от работы и сыграть в игру «Или-или».
  • 9 января дает прекрасную возможность поддержать огонек праздничного настроения и от души поплясать. Как-никак, Международный день хореографов! Для вдохновения «ТОП» предлагает пересмотреть самые яркие и разноплановые фильмы о танцах, которые он предусмотрительно собрал в рубрике «ТОП-Ракурс».
  • Самый рыжий, татуированный и улыбчивый хитмейкер современности Эд Ширан наконец нашел счастье в личной жизни. Он любит петь, называть альбомы математическими знаками («+», «х», «/»), развлекать фанатов и дарить билеты на свои концерты. Между тем иногда Эд очень серьезно хандрит. А еще у него мания накопительства домов. Принять его с таким пестрым багажом согласилась одноклассница Черри Сиборн. Историю любви сладкой парочки вы найдете в новом номере журнала «Телескоп».
  • В 10-серийной повести «Эмили в Париже» о молодой американке, волею случая командированной в Париж, есть все, чтобы понравиться зрителю. И цепляющий сюжет, и юмор, и любовь-дружба-ревность, и дизайнерские наряды, и много реальной Франции. «ТОП» нашел убедительные причины посмотреть сериал на новогодних каникулах. Если вы до сих пор этого не сделали, конечноJ.
  • Икона 70-х, которая прошла путь от Бродвея до вершин киноолимпа и обратно, 14 января отмечает юбилей – 80 лет. Строптивый характер многое подпортил в жизни Фэй Данауэй, но не помешал внести свое имя в книгу славы Голливуда. Как сложилась судьба кинодивы, рассказываем в рубрике «ТОП-Легенды».
  • Оставив позади плохие новости, 2021-й сразу же вовлекает в водоворот долгожданных проектов, интересных фактов и забавных открытий. Первая порция уже ждет вас в свежем выпуске журнала «Телескоп».
  • 145 лет назад в Лондоне открыли первый искусственный каток, который сразу же стал одним из любимых развлечений детей и взрослых. Как создавали зимнюю радость для всех сезонов, узнавал «ТОП».
  • Эра искусственного интеллекта уже наступила - с каждым годом программы становятся все более продвинутыми. Отношение к этой теме всегда было настороженным, люди с опаской смотрели на возможность искренней дружбы человека и великоразумной техники. С годами это недоверие только усиливалось, и, как выяснил «ТОП», небезосновательно…
  • Ленивый клоун – так называют это насекомое родом из Южной Бразилии. Вот только прозвище абсолютно не отражает настоящей сущности самой опасной гусеницы на планете. В чем несостыковка, рассказываем в рубрике «ХВОСТуны».
  • Вязаные, меховые, трикотажные, пушистые, с помпоном и без… Каждый головной убор требует особого ухода. Так как стирать аксессуар, чтобы он не потерял форму и презентабельный вид? «ТОП» разобрался в вопросе.
  • Люди привыкли заботиться о своем здоровье, когда речь идет о вирусных или инфекционных заболеваниях. Но редко обращают внимание на «невидимых врагов», которые незаметно подтачивают организм. Один из них – неправильное положение тела. О каких позах нужно забыть раз и навсегда, знает наш редакционный доктор.
  • Совсем скоро новогодние праздники закончатся и придется возвращаться к рабочей рутине. Сделать это после затяжного релакса зачастую очень непросто. Как собраться с мыслями и решать сложные задачи, если в голове туман? Ответы уже в рубрике «ТОП-Контакт».
  • Для тех, кто вошел во вкус праздников настолько, что и Старый Новый год собирается провести за щедро накрытым столом, ТОП-Кулинар подобрал несколько рецептов вкусных блюд, приготовление которых не потребует много сил и времени. Не благодарите!

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