Ольга Сумская: Берегите друг друга и почаще собирайтесь за общим столом!
5 нваря в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Ольга Сумская.
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