Патрисия Каас: Я наконец достигла гармонии с собой

Телескоп рекомендует 29 ноября 2021 10:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Патрисия Каас: Я наконец достигла гармонии с собой
Певица и актриса Патрисия Каас
Fotobank / GettyImages

1 декабря в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Патрисия Каас.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • Знаменитая французская певица Патрисия Каас в этом году получит 3 пятерки: 5 декабря ей 55! Желая перенять жизненную мудрость артистки, «ТОП» собрал самые интересные ее реплики в один большой цитатник.
  • В этом году «Человек-муравей» Пол Радд, по мнению журналистов издания People, стал самым сексуальным мужчиной из ныне живущих. Полу 52, и достижений у него хоть пруд пруди. О них и поговорим в рубрике «ТОП-Портрет».
  • В начале ноября Сальма Хайек побывала на популярном в США телешоу и без тени юмора поведала, что в ее лондонском особняке обитают призраки. По словам актрисы, раньше их было штук двадцать, но после визита спеца по паранормальным явлениям осталась всего парочка самых стойких. Именно они незримо балуются с выключателями, открывают-закрывают двери и музицируют на фортепиано. «ТОП» нашел и других звезд, которые контактировали с потусторонним.
  • В честь 20-летия первого фильма о мальчике-волшебнике создатели истории о Гарри Поттере сделают поклонникам крутой подарок. HBO Max выпустит специальный фильм под названием «Возвращение в Хогвартс», приуроченный к 20-летию выхода ленты «Гарри Поттер и философский камень». Изнемогая от ожидания, «ТОП» собрал наиболее интересные подробности о предстоящей премьере и ответил на самые горячие вопросы: о дате выхода, актерском составе, скандале вокруг проекта…
  • Футбол – невероятно яркое зрелище: тут и накал страстей, и яростные перепалки, и хитрости, и извинения… Может быть, поэтому некоторые мастера этого спорта уверенно чувствуют себя и на съемочной площадке. Специально ко Всемирному дню футбола, назначенному ООН на 10 декабря, «ТОП» узнал, кто из форвардов и центрбеков хоть и временно, но поменял поле на съемочную площадку.
  • Поющая актриса Дина Дурбин начала сниматься в 14 лет, и уже вскоре ее гонорар превышал зарплату президента Франклина Рузвельта! Последний не обижался — напротив, охотно слушал любимые песни в исполнении мини-дивы. Тем не менее, несмотря на ошеломительный успех, в 27 лет артистка бросила профессию и призналась в ненависти к Голливуду. «ТОП» выяснил, что стало причиной такого поступка.
  • Как оказалось, большинство наших читателей ждут не Нового года, а выхода свежих сезонов полюбившихся шоу и сериалов. И правильно – с праздником-то все понятно, а вот как закончилась история Кати Вербицкой – та еще загадка! Разгадку пытаемся найти в рубрике «ТОП-Life».
  •  В то время как актеры и режиссеры купаются в лучах славы, не менее значимые люди в мире кино часто остаются в тени. Один из них – великий композитор Нино Рота, подаривший музыку многим фильмам, среди которых и «Крестный отец». Специально к 110-летию со дня рождения талантливого сочинителя «ТОП» составил летопись жизни музыканта.
  • Некоторые полагают, что на нашей планете не осталось клочка земли, который не принадлежал бы какому-либо государству. «ТОП» готов это опровергнуть. Доказательства уже ждут вас в новом номере журнала «Телескоп».
  • Перохвостые тупайи - те еще любители спиртного. Зверушки, напоминающие крыс, употребляют алкоголь регулярно: раз в три дня выпивают дозу, эквивалентную... трем литрам пива! При этом у грызунов отсутствуют какие-либо заболевания, связанные с сомнительным образом жизни. Как они вообще докатились до этого? Разбираемся в рубрике «ХВОСТуны».
  • Заметили, что ваш смартфон стал быстро разряжаться? «ТОП» узнал, какие могут быть причины и всегда ли нужно срочно нести гаджет в ремонт.
  • Подростковый возраст давно позади, а прыщи никуда не делись? «ТОП-Доктор» знает, где искать истоки такой неприятности.
  • Толстый – плохо, худой – еще хуже. Где же та самая золотая середина? Почему некоторые люди ненавидят собственное тело и как принять себя таким, как ты есть, разбирался «ТОП».
  • Рождественский пост длится 40 дней, отсюда и еще одно его название – Четыредесятница. В это время под запретом мясные и молочные продукты, яйца, а иногда и рыба. Но это не значит, что мы будем питаться скучно и однообразно, нет – исключительно вкусно и аппетитно!

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