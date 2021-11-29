Патрисия Каас: Я наконец достигла гармонии с собой

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Певица и актриса Патрисия Каас

1 декабря в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Патрисия Каас.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

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