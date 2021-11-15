Детектив шоу "МАСКА" Олег Винник: Не гонюсь за славой, а работаю

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

17 ноября в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Олег Винник.

С 23 октября знаменитый певец и сердцеед Олег Винник работает детективом в эфире гипершоу перевоплощений «Маска» на телеканале «Украина». Каждую субботу лучезарный кумир в компании других звездных детективов пытается раскрыть замаскированных селебритис, а те мастерски путают карты. Поскольку все мы и в жизни примеряем разные маски, в зависимости от обстоятельств и социальных ролей, «ТОП» предложил артисту поразмышлять на эту тему.

Утром 27 марта 1995 года на одной из изысканных улиц Милана прогремело четыре выстрела. Маурицио Гуччи, наследник легендарной династии кутюрье, был убит на пороге своего офиса неизвестным киллером. Кто заказал это убийство – экс-супруга Патриция из-за ревности к новой пассии или кто-то из клана Гуччи, потому что Маурицио едва не разорил семейный бизнес?.. Об этом расскажет картина «Дом Гуччи», которая стартует в кинотеатрах 25 ноября. Но и из истории кое-какие ответы выудить удалось. Если не боитесь спойлеров, обязательно загляните в рубрику «ТОП-Премьера» нового выпуска журнала.

«Не уверен, что люди знают меня как Джона Дэвида. Я все еще «сын Дензела». Смогу назвать себя знаменитостью только тогда, когда все начнут видеть меня. А пока я нахожусь в тени отца», – считает актер Джон Дэвид Вашингтон. Каково это – быть сыном известного на весь мир лицедея? Специально к Международному дню сыновей (22 ноября) «ТОП» задал этот вопрос наследникам прославленных голливудских суперстар.

23 ноября знаменитый французский актер с неповторимой харизмой Венсан Кассель отмечает 55-летие. Вместо поздравительного торта «ТОП» придумал подарок получше и составил гайд по знаковым работам из фильмографии звезды. Пересматривайте и наслаждайтесь!

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