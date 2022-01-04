Олег Винник трогательно поздравил свою любимую бэк-вокалистку с Днем рождения

4 января 2022 19:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Олег Винник трогательно поздравил свою любимую бэк-вокалистку с Днем рождения
Певец Олег Винник
instagram.com/olegg.vynnyk

Для коллектива Олега Виника начало января особенный период.

Читайте такжеАндрей Данилко в новогоднюю ночь решился на кардинальные перемены во внешности и подстригся налысо
И на то есть приятная причина. 4 января свой День рождения отмечает любимая бэк-вокалистка Олега Винника - красавица Таюне. В этом году ей исполнилось 48 лет.

В честь этого события Винник решил не ограничиваться лишь личным поздравлением, а решил поблагодарить свою жемчужину на своей странице в Инстаграм.

Олег опубликовал фотографию, на которой улыбчивая и счастливая Таюне стоит на сцене с охапкой цветов. В комментариях певец засыпал женщину комплиментами.

Квітуча Таюне, з Днем народження! Твій голос звучить в унісон із серцями мільйонів людей, краса та молодість захоплюють і надихають, а життєвий шлях буде світлим та щасливим! Многая літа, - написал Винник.

Певица Таюне / instagram.com/olegg.vynnyk
Читайте такжеДима Коляденко рассказал, почему не боится набрать лишние килограммы
Не остались в стороне и поклонники Винника. В комментариях они также поспешили поздравить Таюне с этим замечательным праздником:  «С днем рождения наш лучший цветок», «С днем рождения, самая красивая девочка в шоу-бизнесе Украины», «Хай любов завжди буде у Вашому серці. Многая літа!»

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети день рождения Олег Винник новости Инстаграм день рождения звезд Таюне

Материалы по теме

Леся Никитюк рассказала, кем она была на новогоднем утреннике
Новости

Леся Никитюк рассказала, кем она была на новогоднем утреннике
Холли Берри сделала новое заявление о своем замужестве
Новости

Холли Берри сделала новое заявление о своем замужестве
Киану Ривз пожертвовал гонорар за Матрицу на благотворительность
Новости

Киану Ривз пожертвовал гонорар за Матрицу на благотворительность
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 10.01.2022
Анонсы на ТВ

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 10.01.2022

Популярное на сайте

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Популярное видео

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK