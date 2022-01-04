Олег Винник трогательно поздравил свою любимую бэк-вокалистку с Днем рождения
Для коллектива Олега Виника начало января особенный период.
В честь этого события Винник решил не ограничиваться лишь личным поздравлением, а решил поблагодарить свою жемчужину на своей странице в Инстаграм.
Олег опубликовал фотографию, на которой улыбчивая и счастливая Таюне стоит на сцене с охапкой цветов. В комментариях певец засыпал женщину комплиментами.
Квітуча Таюне, з Днем народження! Твій голос звучить в унісон із серцями мільйонів людей, краса та молодість захоплюють і надихають, а життєвий шлях буде світлим та щасливим! Многая літа, - написал Винник.
Напомним,