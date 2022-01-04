Олег Винник трогательно поздравил свою любимую бэк-вокалистку с Днем рождения

Для коллектива Олега Виника начало января особенный период.

И на то есть приятная причина. 4 января свой День рождения отмечает любимая бэк-вокалистка Олега Винника - красавица Таюне. В этом году ей исполнилось 48 лет.

В честь этого события Винник решил не ограничиваться лишь личным поздравлением, а решил поблагодарить свою жемчужину на своей странице в Инстаграм.

Олег опубликовал фотографию, на которой улыбчивая и счастливая Таюне стоит на сцене с охапкой цветов. В комментариях певец засыпал женщину комплиментами.

Квітуча Таюне, з Днем народження! Твій голос звучить в унісон із серцями мільйонів людей, краса та молодість захоплюють і надихають, а життєвий шлях буде світлим та щасливим! Многая літа, - написал Винник.

Певица Таюне / instagram.com/olegg.vynnyk

Не остались в стороне и поклонники Винника. В комментариях они также поспешили поздравить Таюне с этим замечательным праздником: «С днем рождения наш лучший цветок», «С днем рождения, самая красивая девочка в шоу-бизнесе Украины», «Хай любов завжди буде у Вашому серці. Многая літа!»

Напомним,