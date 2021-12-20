Олег Винник признался, из-за какой болезни он отменил свои концерты

20 декабря 2021 11:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Олег Винник признался, из-за какой болезни он отменил свои концерты
Певец Олег Винник
instagram.com/olegg.vynnyk

2021 год стал довольно сложным для Олега Винника.

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Минувшей осенью Олег Винник заставил своих поклонников серьезно поволноваться. Мегапопулярный артист неожиданно для многих стал отменять свои концерты по всей Украине.

Для многих это был шок, ведь Винник всегда старался не подводить своих преданных слушателей. Но в этот раз певец попросту не смог выйти на сцену по состоянию своего здоровья.

Певец Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk
В своем недавнем интервью ведущей программы «Светская жизнь» Кате Осадчей Олег впервые рассказал о диагнозе, который перечеркнул все его творческие планы.

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У певца диагностировали бронхиально-астматический ларингит. К счастью, Винник сумел поправить свое здоровье и уже готовится удивлять своих поклонников в 2022 году.

Артист с большим нетерпением ждет встречи со слушателями. Ему очень неудобно, что они не смогли попасть на его концерт в 2021 году.

Мне важна одна вещь, ты отменяешь концерты, люди покупали билеты несколько лет назад, в корону, эти концерты были распроданы, – сказал певец.

Певец Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk
Напомним, 

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