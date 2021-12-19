Экс-участница шоу "Холостяк" Анастасия Распутина выходит замуж

19 декабря 2021 06:20 Туренко Андрей
Экс-участница шоу
Экс-участница шоу "Холостяк" Анастасия Распутина
пресс-служба канала СТБ

Очередная экс-участница шоу «Холостяк» готовиться попрощаться со статусом холостячки.

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В то время, как мы с большим нетерпением ждем премьеры 12 сезона проекта «Холостяк», экс-участницы самого романтического шоу Украины радуют нас приятными переменами в личной жизни.

Одной из них стала Анастасия Распутина. Несколько дней назад экс-участнице 11 сезона шоу «Холостяк» сделали долгожданное предложение руки и сердца.

Об этом счастливая девушка сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав фото десерта с надписью «Happy wedding» («Счастливой свадьбы»).

Экс-участница шоу "Холостяк" выходит замуж / instagram.com/adelasantyxx
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Кто же стал избранником Анастасии пока не известно. Своего любимого девушка тщательно скрывает. Надеемся, что скоро она все-таки покажет его публике.

Напомним, 

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