Экс-участница шоу "Холостяк" Анастасия Распутина выходит замуж
19 декабря 2021 06:20
Туренко Андрей
Экс-участница шоу "Холостяк" Анастасия Распутина
пресс-служба канала СТБ
Очередная экс-участница шоу «Холостяк» готовиться попрощаться со статусом холостячки.
В то время, как мы с большим нетерпением ждем премьеры 12 сезона проекта «Холостяк»
, экс-участницы самого романтического шоу Украины радуют нас приятными переменами в личной жизни.
Одной из них стала Анастасия Распутина. Несколько дней назад экс-участнице 11 сезона шоу «Холостяк» сделали долгожданное предложение руки и сердца.
Об этом счастливая девушка сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав фото десерта с надписью «Happy wedding» («Счастливой свадьбы»).
Экс-участница шоу "Холостяк" выходит замуж / instagram.com/adelasantyxx
Кто же стал избранником Анастасии пока не известно. Своего любимого девушка тщательно скрывает. Надеемся, что скоро она все-таки покажет его публике.
Напомним,