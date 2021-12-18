Канье Уэст решил стать бездомным, превратив свои дома в церкви
Имя Канье Уэст не сходит с первых полос иностранных СМИ.
Известно, что репер тяжело переживает крах своей семьи. Канье уже не раз просил супругу вернуться, но светская львица непоколебима. Более того, Кардашьян уже даже нашла себе нового бойфренда.
Артист намерен превратить свои дома в церкви, где будет помогать нуждающимся. Об этом 44-летний Уэст рассказал в интервью художнику Тино Сегалу.
Над нами властвует капитализм, и это убивает нас. Пора это изменить. Через год я стану бездомным. Я собираюсь сделать из своих домов церкви. Это будет место, куда сможет прийти каждый желающий. Также там всегда будет бесплатная еда, - рассказал певец.