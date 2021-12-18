Канье Уэст решил стать бездомным, превратив свои дома в церкви

18 декабря 2021 10:10 Туренко Андрей
Канье Уэст решил стать бездомным, превратив свои дома в церкви
Рэпер Канье Уэст
instagram.com/kanyethegoatwest

Имя Канье Уэст не сходит с первых полос иностранных СМИ.

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На прошлой неделе мир облетела сенсационная новость. Спустя практически год после оглашения новости о расставании, Ким Кардашьян официально подала документы на развод с Канье Уэстом.

Известно, что репер тяжело переживает крах своей семьи. Канье уже не раз просил супругу вернуться, но светская львица непоколебима. Более того, Кардашьян уже даже нашла себе нового бойфренда.

Рэпер Канье Уэст / instagram.com/kanyethegoatwest
Сам же Уэст продолжает удивлять публику своими поступками. Начал он со смены своего имени на Е (Ye,). Теперь артист заявил, что хочет стать бездомным.

Артист намерен превратить свои дома в церкви, где будет помогать нуждающимся. Об этом 44-летний Уэст рассказал в интервью художнику Тино Сегалу.

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Таким образом Канье раскритиковал капитализм. По его мнению, обществу надо заменить капиталистическую модель на что-нибудь иное.

Над нами властвует капитализм, и это убивает нас. Пора это изменить. Через год я стану бездомным. Я собираюсь сделать из своих домов церкви. Это будет место, куда сможет прийти каждый желающий. Также там всегда будет бесплатная еда, - рассказал певец.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / instagram.com/kimkardashian
Напомним, 

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