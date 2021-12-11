Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом: как пара разделит опеку над детьми

Появились свежие подробности развода Ким Кардашьян и Канье Уэста.

В начале 2021 года мир облетела сенсационная новость. После семи лет брака Ким Кардашьян решила развестись с рэпером Канье Уэстом, вместе с которым она воспитывает 4-х детей: дочь Норт Уэст, сына Сейнт Уэст, дочь Чикаго Уэст и сына Саам Уэст.

Все это время публика наблюдала за развитием событий в их семье. Многие надеялись на воссоединенные пары, но чуда так и не произошло. 10 декабря Ким официально подала документы на расторжение брака с Канье.

Светская львица Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian

Известны и детали бракоразводного процесса пары. В своем исковом заявлении Ким просит вернуть ей прежнюю фамилию, а именно Кардашьян-Уэст сократить до Кардашьян.

Что касается опеки над детьми, то в этом вопросе экс-супругам удалось достигнуть компромисса. Они разделят общую опеку и будут воспитывать четверых наследников.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми / instagram.com/kimkardashian

Похоже, что Ким решила ускорить процесс развода с Канье, чтобы без преград строить отношения со своим новым избранником. Несколько дней назад стало известно, что светская львица закрутила роман с юмористом Питом Дэвидсоном, который на 13 лет младшее ее.

Напомним,