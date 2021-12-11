Беременная жена Романа Сасанчина рассказала о конфликтах в семье

2021 год стал особенным для победителя «Голосу країни» Романа Сасанчина.

Несколько месяцев назад Роман Сасанчин сообщил публике, что впервые станет папой, а в начале декабря 19-летний вокалист женился на своей возлюбленной Иванне.

Пышного торжества по случаю свадьбы новоиспеченные супруги устраивать не захотели. С холостяцкой жизнью они попрощались в кругу самых близких родственников и друзей.

Роман Сасанчин с женой / instagram.com/sasanchyn_official

Спустя несколько дней после свадьбы Иванна решила ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграм. Многих интересовала тема ссор и конфликтов девушки с любимым.

Иванна не стала скрывать, что конфликты в их семье присутствуют. Часто пара ссорится из-за вспыльчивого характера 23-летней девушки. При этом первый шаг к примирению приходится делать Роману.

Роман Сасанчин с женой / instagram.com/sasanchyn_official

Супруга Сасанчина добавляет, что ее характер изменился во время беременности, и не в лучшую сторону. Но девушка обещает, что будет стараться работать над собой.

Рома перший йде на примирення. І я дуже вдячна йому за це, так наші конфлікти закінчуються набагато швидше. У мене дуже вспильчевий характер. Особливо під час вагітності. Але я буду працювати над собою та також через гордість та характер іти першою на примирення. Надуюсь Бог мені допоможе в цьому, - написала в своем блоге Иванна.

Напомним,