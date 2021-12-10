TAYANNA рассказала, как сын принял ее нового избранника

Певица TAYANNA рассказала, почему не хочет выставлять новые отношения на показ и удалось ли избраннику найти общий язык с ее сыном.

Известная певица TAYANNA на сцене «Музыкальной платформы», который канал Украина покажет в ночь с 31 декабря на 1 января, исполнит песню «Темна вода». Появившись на красной дорожке, артистка прокомментировала первое публичное появление с новым избранником.

Вообще мы вместе не выходим в свет, но так получилось, что он решил прийти поддержать меня на показе. Ну и, конечно, не мог оставить меня одну за кулисами, – поделилась TAYANNA. – Однако больше подобных выходов мы не планируем – это мое личное счастье, и я не хочу его демонстрировать.

Певица TAYANNA / пресс-служба канала Украина

Совсем скоро артистка со своим любимым Александром будет праздновать первую общую дату. По словам TAYANNA – раньше годовщины она не отмечала, а сегодня готова начинать новые традиции в этих отношениях. Кроме того, звезда рассказала, как ее единственный сын отнесся к Александру.

Сейчас все прекрасно! Но некоторое время он привыкал. Это нормально, когда в семье появляется новый мужчина и они с сыном борются за внимание одной женщины. Конечно, сначала было сложновато, ведь нужно было найти правильный подход, чтобы всем было хорошо, – призналась артистка.

Певица TAYANNA с сыном / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Смотрите масштабный концерт-награждение «Музыкальная платформа» в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале «Украина».

Напомним,