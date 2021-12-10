TAYANNA рассказала, как сын принял ее нового избранника
Певица TAYANNA рассказала, почему не хочет выставлять новые отношения на показ и удалось ли избраннику найти общий язык с ее сыном.
Вообще мы вместе не выходим в свет, но так получилось, что он решил прийти поддержать меня на показе. Ну и, конечно, не мог оставить меня одну за кулисами, – поделилась TAYANNA. – Однако больше подобных выходов мы не планируем – это мое личное счастье, и я не хочу его демонстрировать.
Сейчас все прекрасно! Но некоторое время он привыкал. Это нормально, когда в семье появляется новый мужчина и они с сыном борются за внимание одной женщины. Конечно, сначала было сложновато, ведь нужно было найти правильный подход, чтобы всем было хорошо, – призналась артистка.
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Напомним,