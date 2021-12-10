МАСКА 2 сезон: в гипершоу появится новый очаровательный герой – Чайный цветок

10 декабря 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: в гипершоу появится новый очаровательный герой – Чайный цветок
МАСКА 2 сезон: Чайный цветок
пресс-служба канала Украина

В эту субботу, 11 декабря, в 21:00 на канале «Украина» выйдет долгожданный восьмой выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении и во всем мире шоу «МАСКА».

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В новом выпуске шоу МАСКА 2 сезон зрители познакомятся с совершенно новой маской – очаровательной гостьей проекта Чайным цветком, которая удивит звездных детективов необычными музыкальными подсказками. Какая суперзвезда могла скрыться в этом образе?

Всего одно выступление, всего несколько подсказок и только одна попытка для детективов догадаться, кто замаскировался в костюме Чайного цветка. Этот оригинальный образ создал дизайнер шоу «МАСКА» Назар Дидык, одаривший героиню роскошной шляпой в форме чашки с блюдцем.

МАСКА 2 сезон: Чайный цветок / пресс-служба канала Украина

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Звездные детективы будут поражены этим утонченным образом, и как только героиня появится на сцене, начнут предлагать свои версии, какая звезда может скрываться под маской Чайного цветка Так, Оля Полякова сразу заявит, что это может быть телеведущая Маша Ефросинина, NK | Настя Каменских будет считать, что там могла спрятаться одна из экс-участниц группы «НЕАНГЕЛЫ» SLAVA KAMINSKA или VIKTORIA, Олег Винник предположит, что это может быть ведущая «Зіркового шляху» Алена Винницкая, а DZIDZIO – певица Jerry Heil. И только у Андрея Данилко уже традиционно – никаких версий. А что же расскажет о себе самая героиня?

Привет всем цветолюбам! Я счастлива озеленить это невероятное шоу своим присутствием. И хотя садовники иногда обрезали мою зеленую листву, я все же смогла разрастись по половине полушария. Уважаемые детективы, надеюсь, у вас идеальный слух. Сейчас он вам очень пригодится, ведь все, что необходимо знать о цветке, скрывается в звуках, которые вы сейчас услышите, – заявит в эфире канала «Украина» Чайный цветок и даст зрителям оригинальные музыкальные загадки.

На сцене грандиозного шоу «МАСКА» героиня выступит с песней Diamonds певицы Rihanna, после чего самый серьезный звездный детектив проекта уже выскажет свою догадку.

На мой взгляд, она вроде бы немного имитирует Настю Приходько, отвечает в манере Насти Приходько. Но мне кажется, что это не Настя, – отметит Андрей Данилко.

МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко / пресс-служба канала Украина

Так кто же замаскировался в этом утонченном образе? И удастся ли звездным детективам рассекретить участницу?

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу «МАСКА» в эту субботу, 11 декабря, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

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