МАСКА 2 сезон: в гипершоу появится новый очаровательный герой – Чайный цветок
В эту субботу, 11 декабря, в 21:00 на канале «Украина» выйдет долгожданный восьмой выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении и во всем мире шоу «МАСКА».
Всего одно выступление, всего несколько подсказок и только одна попытка для детективов догадаться, кто замаскировался в костюме Чайного цветка. Этот оригинальный образ создал дизайнер шоу «МАСКА» Назар Дидык, одаривший героиню роскошной шляпой в форме чашки с блюдцем.
Привет всем цветолюбам! Я счастлива озеленить это невероятное шоу своим присутствием. И хотя садовники иногда обрезали мою зеленую листву, я все же смогла разрастись по половине полушария. Уважаемые детективы, надеюсь, у вас идеальный слух. Сейчас он вам очень пригодится, ведь все, что необходимо знать о цветке, скрывается в звуках, которые вы сейчас услышите, – заявит в эфире канала «Украина» Чайный цветок и даст зрителям оригинальные музыкальные загадки.
На сцене грандиозного шоу «МАСКА» героиня выступит с песней Diamonds певицы Rihanna, после чего самый серьезный звездный детектив проекта уже выскажет свою догадку.
На мой взгляд, она вроде бы немного имитирует Настю Приходько, отвечает в манере Насти Приходько. Но мне кажется, что это не Настя, – отметит Андрей Данилко.
Так кто же замаскировался в этом утонченном образе? И удастся ли звездным детективам рассекретить участницу?
Смотрите новый выпуск грандиозного шоу «МАСКА» в эту субботу, 11 декабря, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,