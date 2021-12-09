Сергей Притула раскритиковал вокальные способности фронтмена группы O. Torvald
Фронтмен рок-группы O. Torvald Женя Галич рассказал, как исполнял песни в эфире Нового канала.
Почти в каждом интервью Женя вспоминает Андрея Кузьменко, поверившего в их талант. А вот кто его не поддержал, вокалист рассказал в эфире шоу «Дети против звезд».
В самом начале творческого пути меня пригласили в студию утренней программы «Підйом», – с улыбкой вспоминает Женя. – В то время ведущими была прекрасная тройка: Ольга Фреймут, Александр Педан и Сергей Притула. В эфире я перепел песню Under Pressure легендарной группы Queen. После программы юный длинноволосый парень сказал мне, что музыка – это не мое.
Я последовал его совету и пошел работать на радиостанцию, – рассказал вокалист.
Но потом Галич все же вернулся в музыку.
Напомним,