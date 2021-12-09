Сергей Притула раскритиковал вокальные способности фронтмена группы O. Torvald

9 декабря 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула раскритиковал вокальные способности фронтмена группы O. Torvald
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Фронтмен рок-группы O. Torvald Женя Галич рассказал, как исполнял песни в эфире Нового канала.

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Музыкальные композиции группы O. Torvald можно узнать с первых секунд, они полны энергии и драйва. А голос солиста Жени Галича заставляет вслушиваться в каждое слово песен. Несколько лет подряд ребята получали звание самой гастролирующей группы страны и добавляли в армию своих поклонников европейских фанатов. 

Почти в каждом интервью Женя вспоминает Андрея Кузьменко, поверившего в их талант. А вот кто его не поддержал, вокалист рассказал в эфире шоу «Дети против звезд».

В самом начале творческого пути меня пригласили в студию утренней программы «Підйом», – с улыбкой вспоминает Женя. – В то время ведущими была прекрасная тройка: Ольга Фреймут, Александр Педан и Сергей Притула. В эфире я перепел песню Under Pressure легендарной группы Queen. После программы юный длинноволосый парень сказал мне, что музыка – это не мое.

Фронтмен рок-группы O. Torvald Женя Галич / пресс-служба Нового канала
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Конечно, Женя имел в виду телеведущего Сергея Притулу, который сказал эту фразу с улыбкой.

Я последовал его совету и пошел работать на радиостанцию, – рассказал вокалист.

Но потом Галич все же вернулся в музыку.

Напомним, 

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