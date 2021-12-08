Наталка Карпа показала фигуру после похудения на 15 кг: Не вздумайте брать пример!
Украинская певица Наталка Карпа сейчас наслаждается материнством. Два года назад артистка родила первенца.
Пользователи Сети начали интересоваться у Наталки, как ей удалось похудеть после беременности и родов. Ведь сейчас фигура Карпы вызывает восторг у подписчиков!
Певица решила рассказать фолловерам, что стало причиной ее похудения на 15 килограмм. Однако звезда сразу отметила, что брать пример с нее не стоит.
Я потеряла 12-15 кг веса из-за стресса… Да-да, сильные эмоции (как отрицательные, так даже и положительные) способны забирать энергию, и в том числе килограммы. Когда-то я свои волнения и переживания заедала и, соответственно, набирала. А теперь организм после рождения ребенка изменился: в зоне ответственности не только мое "я", но и мой ребенок. Тело не воспринимало пищу, как и сердце увиденного и услышанного. Единственное, что спасало – витамины (комплекс витаминов, их научилась пить во время беременности и употребляю по сей день). Поэтому первый раз, но такое скажу – не думайте брать пример! Стресс – не выход для сброса лишнего, – написала в соцсети Наталка Карпа.
Певица отметила, что бросить лишние кило можно правильным и сбалансированным питанием, положительными мыслями и физическими нагрузками. А если еще и сконцентрироваться на любви к себя и людям, любящим вам, тогда гарантировано вы будете в хорошей форме.
Напомним,