Наталка Карпа показала фигуру после похудения на 15 кг: Не вздумайте брать пример!

Украинская певица Наталка Карпа сейчас наслаждается материнством. Два года назад артистка родила первенца.

Певица Наталка Карпа все свое время посвящает дочери Злате. Молодая мама души не чает в своей малышке. На своей странице в Инстаграм звезда часто делится фотографиями девочки.

Пользователи Сети начали интересоваться у Наталки, как ей удалось похудеть после беременности и родов. Ведь сейчас фигура Карпы вызывает восторг у подписчиков!

Наталка Карпа показала фигуру в купальнике после похудения / instagram.com/natalkakarpa

Певица решила рассказать фолловерам, что стало причиной ее похудения на 15 килограмм. Однако звезда сразу отметила, что брать пример с нее не стоит.

Я потеряла 12-15 кг веса из-за стресса… Да-да, сильные эмоции (как отрицательные, так даже и положительные) способны забирать энергию, и в том числе килограммы. Когда-то я свои волнения и переживания заедала и, соответственно, набирала. А теперь организм после рождения ребенка изменился: в зоне ответственности не только мое "я", но и мой ребенок. Тело не воспринимало пищу, как и сердце увиденного и услышанного. Единственное, что спасало – витамины (комплекс витаминов, их научилась пить во время беременности и употребляю по сей день). Поэтому первый раз, но такое скажу – не думайте брать пример! Стресс – не выход для сброса лишнего, – написала в соцсети Наталка Карпа.

Наталка Карпа с дочерью Златой / instagram.com/natalkakarpa

Певица отметила, что бросить лишние кило можно правильным и сбалансированным питанием, положительными мыслями и физическими нагрузками. А если еще и сконцентрироваться на любви к себя и людям, любящим вам, тогда гарантировано вы будете в хорошей форме.

Напомним,