Бенедикт Камбербэтч рассказал о пережитом похищении и ограблении

7 декабря 2021 21:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Бенедикт Камбербэтч рассказал о пережитом похищении и ограблении
Актер Бенедикт Камбербэтч
Fotobank / GettyImages

Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч поделился воспоминаниями о жуткой ситуации, которая случилась с ним 15 лет назад.

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Актер Бенедикт Камбербэтч в подкасте WTF рассказал о пережитом ограблении и похищении в Африке. Дело было 15 лет назад, когда Бенедикт с двумя своими коллегами отправились в Южную Африку снимать мини-сериал "Путешествие на край земли". 

В один из своих выходных мужчины сели в авто и поехали ближе к воде, чтобы научиться нырять. Но по дороге домой у автомобиля лопнула шина.

Актеры вышли с машины, чтобы осмотреться, и в тот момент на них набросились неизвестные. Их затолкали назад в авто. А Камбербэтча связали шнурками от ботинок и поместили в багажник.

Они подошли и бросили нас обратно в машину, съехали с дороги и разграбили авто... – рассказывает Бенедикт. – Был намек на пистолет, но я не обернулся, чтобы не увидеть его, потому что был вне машины. Затем меня посадили в багажник, и в какой-то момент мои шнурки были привязаны к моим запястьям...

Спустя более двух часов злоумышленники отпустили актеров, но забрали все деньги и карты, а также угнали автомобиль.

В конце концов, они оставили нас, когда мы дали им карты и деньги, – вспоминает Бенедикт. – Но из-за необходимости отнести карту в банкомат, это длилось два с половиной часа.

Напомним,

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