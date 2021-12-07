Адская кухня: кто покинул шоу в 14 выпуске от 06.12.2021

Адская кухня: кто покинул шоу в 14 выпуске от 06.12.2021

6 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 14 выпуске от 06.12.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Для участников реалити «Адская кухня» (Новый канал) борьба за место в финале началась на Киевском море. Они должны были выбрать пять несочетаемых ингредиентов для своего соперника и тщательно их спрятать. Повара закапывали продукты в песок и вешали на деревья.

С этим заданием каждый справился отлично, – объясняет Шеф реалити Алекс Якутов. – Они ведь думали, что усложняют жизнь сопернику. А на самом деле повара выбирали и прятали продукты для себя.

Адская кухня: кто покинул шоу в 14 выпуске от 06.12.2021 / пресс-служба Нового канала

Чтобы проверить одно из важнейших качеств повара – умение управлять – в реалити вернули бывших участников. А именно Равшана Хамидова, Анну Шеремет, Катю Лавриненко и Сергея Симоновича.

Лидер в команде тот, кто может объяснить другим, как готовить блюдо, – говорит Алекс. – Поэтому повара в черных кителях должны продемонстрировать эти умения. Саша Громлюк должен был руководить Равшаном, Юра Диденко – Сергеем, Яна Беденко – Анной, а Елена Охотник – Катей. Бывшим участникам предстояло найти все продукты и через два часа приготовить блюда. И именно от них зависело, кто попадет в финал.

Самое вкусное блюдо под руководством Саши приготовил Равшан. Именно ему Шеф вручил чёрный китель и вернул в реалити. Худшее блюдо получилось у Кати под руководством Елены. Девушка сняла китель и покинула «Адскую кухню» навсегда.

Адская кухня: кто покинул шоу в 14 выпуске от 06.12.2021 / пресс-служба Нового канала

На последний ужин перед финалом подготовил для поваров еще один сюрприз, – рассказывает Шеф. – Красную кухню заняли участники, а синюю – я и сушефы. Хотел посмотреть, могут ли ученики превзойти своих учителей.

К сожалению, повара не обошли команду Шефа. Более того, гости вернули несколько блюд участников «Адской кухни». А Равшана Алекс выгнал с кухни посреди приготовления ужина. Ведь тот допустил несколько элементарных ошибок. Именно его номинировали на вылет.

Я вернул Равшана в реалити и дал возможность еще раз продемонстрировать свои навыки, – объясняет Алекс. – Но до шефа он пока не дотягивает. Оставил ему черный китель на память и попросил покинуть «Адскую кухню» навсегда.

Адская кухня: кто покинул шоу в 14 выпуске от 06.12.2021 / пресс-служба Нового канала

Напомним,