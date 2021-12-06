Артур Логай рассказал, кто не поздравил его с победой в шоу "Танці з зірками"

6 декабря 2021 11:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Артур Логай рассказал, кто не поздравил его с победой в шоу
Анна Карелина и Артур Логай
instagram.com/logai.arthur

28 ноября отгремел грандиозный финал проекта "Танці з зірками-2021". За победу в шоу боролись Ольга Харлан, Константин Войтенко и Артур Логай.

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Одержать победу в танцевальном проекте удалось актеру сериала "Моя улюблена Страшко" Артуру Логаю и его партнерше Анне Карелиной. В своем интервью ведущей "Светской жизни" Кате Осадчей Артур признался, что один из коллег по шоу не поздравил его с победой. Им оказался актер сериала "След" Алексей Суровцев.

Кажется, только Алексей Суровцев. Это его дело, меня это вообще не смущает. Лучше искренне не подойти, чем неискренне подойти и поздравить. Так что спасибо за искренность, – сказал Логай.

Актер Алексей Суровцев / instagram.com/tanci1plus1

Актер отметил, что похудел килограмм на пять по ощущениям. Артур боится, чтобы кг не вернулись, ведь он себе очень нравится в новом весе.

Также актер рассказал, что сейчас понемногу возвращается к своим делам. Ведь за 4 месяца отсутствия дома – накопилось много всего. Планирует Логай и на несколько дней отправиться в Стамбул погулять. Туда летят его бабушка с дедушкой. Артур – за компанию, но отдыхать будет отдельно.

Победители шоу Танці з зірками-2021 Анна Карелина и Артур Логай / instagram.com/tanci1plus1

Напомним,

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личная жизнь звезд Светская жизнь Артур Логай новости Танці з зірками Алексей Суровцев Танці з зірками-2021

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