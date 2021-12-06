Артур Логай рассказал, кто не поздравил его с победой в шоу "Танці з зірками"
28 ноября отгремел грандиозный финал проекта "Танці з зірками-2021". За победу в шоу боролись Ольга Харлан, Константин Войтенко и Артур Логай.
Кажется, только Алексей Суровцев. Это его дело, меня это вообще не смущает. Лучше искренне не подойти, чем неискренне подойти и поздравить. Так что спасибо за искренность, – сказал Логай.
Актер отметил, что похудел килограмм на пять по ощущениям. Артур боится, чтобы кг не вернулись, ведь он себе очень нравится в новом весе.
Также актер рассказал, что сейчас понемногу возвращается к своим делам. Ведь за 4 месяца отсутствия дома – накопилось много всего. Планирует Логай и на несколько дней отправиться в Стамбул погулять. Туда летят его бабушка с дедушкой. Артур – за компанию, но отдыхать будет отдельно.
Напомним,