МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Порося
4 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Порося – читайте подробности в нашем материале.
Согласно голосованию в студии в номинацию попали Котик и Порося. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 7 выпуске и раскроет свою личность Порося.
Сегодня интрига была раскрыта. За образом Порося скрывался Народный артист Украины Павел Зибров.
Колеги, ну як так?! Андрію, ти молодець! Дякую тобі за питання про хрещеного батька – я ледь не проколовся. Взагалі ви всі були так близько до розгадки – снаряди йшли зовсім поряд! – обратился к звездным детективам Павел Зибров в шоу «МАСКА».