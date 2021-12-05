МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Порося

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Порося

4 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Порося – читайте подробности в нашем материале.

4 декабря на канале Украина в эфир вышел 7 выпуск 2 сезона грандиозного гипершоу МАСКА . На сцене выступила восьмерка участников: противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр, высокотехнологичный Робот, романтичная Горилла и ироничное Порося

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Котик и Порося. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 7 выпуске и раскроет свою личность Порося.

Сегодня интрига была раскрыта. За образом Порося скрывался Народный артист Украины Павел Зибров.

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Порося / пресс-служба канала Украина

Колеги, ну як так?! Андрію, ти молодець! Дякую тобі за питання про хрещеного батька – я ледь не проколовся. Взагалі ви всі були так близько до розгадки – снаряди йшли зовсім поряд! – обратился к звездным детективам Павел Зибров в шоу «МАСКА».