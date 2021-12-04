Холостячка 2 сезон: кто победил в шоу 03.12.2021
3 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто победил в шоу Холостячка 2 сезон в 12 выпуске - читайте в нашем материале.
Два решающих свидания, двое особых для Златы Огневич мужчин, и только одному из них Холостячка скажет "Да" и примет от него кольцо.
Кто же завладел сердцем самой желанной женщины страны, и с кем Злата захотела остаться после проекта и попробовать создать семью?
И так, победителем второго сезона самого романтического шоу Украины Холостячка стал Андрей Задворный.