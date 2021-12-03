Холостячка 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
3 декабря 2021 07:00
Юлия Туренко
Холостячка 2 сезон Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich
3 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет финальный 12 выпуск шоу Холостячка-2. 12 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 12 выпуске реалити Холостячка-2
: Самый долгожданный и волнительный выпуск «Холостячки» уже сегодня! Ведь на этой неделе Злата Огневич окончательно решит, кому отдать своё сердце! Но перед этим мужчины устроят для Холостячки невероятно романтические свидания в красивейшем уголке африканского континента – Тунисе. Накал возрастает с каждым мгновением. Как пройдет свидание Холостячки с мужчинами, к которым уже успели родиться чувства? Кто из участников отвезет Злату в настоящий оазис любви и всколыхнет её чувства к себе настолько, что она будет готова обсуждать уже даже дату предстоящей свадьбы? А с кем Злата посетит пустынный уголок бескрайней Сахары, где снимались «Звездные войны» и на себе испытает фантастический экстрим, рассекая песочные горизонты на квадроцикле? Кто из претендентов на сердце поднимет Холостячку высоко в небо и подарит незабываемые эмоции во время полета? А с кем Злата отправится в подводное путешествие в поисках невероятной красоты? Какой мужчина, желая покорить сердце Златы, повергнет её в шок и окунет в чувство страха во время свидания? Кто пройдет тест на совместимость и докажет, что именно он – самый подходящий партнер для жизни? А кто будет увиливать от правды и разочарует Холостячку за шаг до финала? А также – самые романтические предложения руки и сердца от безумно влюбленных мужчин. Кому же из оставшихся претендентов Холостячка скажет заветное «ДА»? Не пропустите!
12 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 3 декабря в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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