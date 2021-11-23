Холостячка 3 сезон: Григорий Решетник рассказал, кто может стать главной героиней нового сезона

На канале СТБ близится к финалу 2 сезон проекта «Холостячка».

Уже через пару недель зрители узнают имя участника реалити «Холостячка» , которому удалось привлечь внимание певицы Златы Огневич и покорить ее сердце.

Также недавно стартовали съемки двенадцатого сезона проекта Холостяк с Александром Топольским в главной роли. Его зрители увидят в начале марта 2022 года.

Но, не дождавшись финала «Холостячки», аудиторию уже начинает интересовать вопрос, кто же станет главной героиней популярного проекта в третьем сезоне.

Ведущий Григорий Решетник / instagram.com/grisha_reshetnik

Поразмышлять над ответом на этот вопрос решил ведущий шоу Григорий Решетник. В интервью «КП в Украине» он назвал завидных звездных невест, которые могли бы стать героинями проекта.

Я многих рассматриваю для этой роли и со многими поднимаю этот вопрос. Кто-то думает, что я шучу, но когда дело доходит до приглашения на кастинг, все понимают, что я говорил серьезно. Леся – прекрасная талантливая девушка. Думаю, сезон с ней был бы очень интересным. Тина Кароль, мне кажется, прекрасно бы справилась. Я где-то читал, что Наталья Могилевская обсуждает с фанатами себя в роли Холостячки, для Наташи нужны смелые, харизматичные мужчины. Слава Каминская тоже холостячка. Мои творческие идеи иногда смелее, чем могут казаться в контексте моего сдержанного семейного имиджа, – рассказал Решетник.

Станет ли кто-то из этих девушек героиней романтического реалити, покажет время. Третий сезон «Холостячки» должен стартовать осенью 2022 года.

Напомним,